Dick Van Dyke cumple 100 años: por qué el actor de las “caídas precisas” sigue siendo un ícono del humor

Alto, desarticulado y a la vez distinguido, Dick Van Dyke podía interpretar papeles serios, aunque sus cualidades de mimo, acróbata y bailarín lo definen como un ídolo del humor. Lo suyo era comedia física, de ritmo ágil y buenos “gags”. Sabía tropezarse para conseguir el efecto cómico, y en cada tropiezo, expresar las diferentes gamas de una caídas: la del tímido que enternece, la del vanidoso que culposamente alegra, o la del malvado, caída que resuelve el conflicto y condena al culpable.

Es difícil definir por qué hay películas que se quedan atoradas en la memoria. En el caso del actor que ayer celebró un siglo de vida, quizás tenga que ver con esas caídas y traspiés. El actor de Misuri llegó al cine desde los predios televisivos: “El Show de Dick Van Dyke” se transmitía en la cadena CBS en Estados Unidos desde inicios de la década de los sesenta, y se mantuvo hasta 1966 como la comedia de situación más influyente de su tiempo. Y en ese feliz interregno, protagonizó clásicos como “Mary Poppins” (1964), al lado de Julie Andrews, en memorable interpretación de un deshollinador romántico; “Mi Teniente Robin Crusoe” (1966), comedia de Disney en la que el director Carroll Baker filmó una película casi para su propio lucimiento, antes que Robert Zemeckis hiciera lo propio con Tom Hanks; “Chitty Chitty Bang Bang” (1968), comedia musical para niños, basada en un curioso libro infantil de Ian Fleming, ya entonces célebre por el éxito literario y fílmico de su James Bond.

(Foto: Getty Images) / Silver Screen Collection

Dicen que, fuera de la pantalla, Dick Van Dyke es un hombre aburrido. Conocida es su religiosidad y su actividad pastoral para la Iglesia presbiteriana. Quizás el efecto humorístico que el actor supo proyectar se origine en ese contraste: un carácter serio en extremo y un desborde de la mueca, la pantomima y la caída precisa al encenderse la cámara. Cercano a cumplir cien años, si bien sus cualidades de mimo, acróbata, bailarín y cantante resultan lejanas, su aún activa presencia en cámaras, con cintas como “Una noche en el museo” (2006) o “El regreso de Mary Poppins” (2018) resulta sorprendente. Tanto como verlo prodigarse en el videoclip de “All My Love”, canción de Coldplay que le canta y baila junto al vocalista Chris Martin, en entrañable homenaje por su cumpleaños 99, o al recoger un Premio Daytime Emmy como Mejor Actor Invitado en una Serie Dramática por Days of Our Lives (en 2024); así como saber de su disciplina en el gimnasio o en las clases de yoga. Y si eso fuera poco, el actor se anima a entregarnos su más reciente libro: “100 reglas para vivir hasta los 100: una guía optimista para una vida feliz”, y celebrar la previa de su cumpleaños en su casa de Malibú cantando en familia temas de “Mary Poppins” y “Chitty Chitty Bang Bang”.

Es un privilegio alcanzar a celebrar un centenario de vida, como lo es también mantener vigente la fórmula de su humor: moderno, garboso, satírico, alejado de toda crueldad.