De la biografía de MVLL a los “golpistas” de Jaime Bayly: las novedades que marcarán la agenda cultural este 2026

Una imagen socorrida para imaginar el año que inicia es la de un libro en blanco. Sin embargo, la industria cultural local ya tiene apuntadas buena parte de esas páginas, con lecturas esperadas, estrenos preparados y celebraciones programadas en la agenda con anticipación. Y entre estas últimas, está claro que 2026 será el año del centenario de Blanca Varela (10 de agosto), una de las voces poéticas más importantes de América Latina. Se preparan homenajes, publicaciones, eventos para recordar a una escritora cuyo prestigio ha ido creciendo desde que se apagó su vida en 2009.

Y será la editorial Alfaguara la que dirija el rito celebratorio con la publicación de la biografía de la poeta, una profunda investigación a cargo de la periodista y escritora Fietta Jarque, quien nos adelanta: “Blanca Varela se enfrentaba a su incapacidad de comunicar algo a partir de las ideas y palabras que apuntaba en papelitos.

Blanca Varela.

A través de un texto que iba podando, cortando, reduciendo hasta llegar a la esencia. Unas pocas palabras con la concentración de un gemido, el sonido que escapa desde una grieta luminosa en lo profundo”. Asimismo, el Fondo de Cultura Económica lanzará una edición conmemorativa de “Canto villano” en razón del centenario. Como se recuerda, Blanca Varela dirigió por años la sede peruana del FCE. Esta institución anuncia además la inminente publicación de la poesía reunida de Giovanna Pollarolo, los cuentos reunidos de Eleodoro Vargas Vicuña, una antología de la poesía de Magda Portal. Asimismo, se aguarda una nueva novela de Alina Gadea, la colección de ensayos de Mario Montalbetti y de textos inéditos de Eduardo Chirinos.

Más en librerías

Por su parte, de Alfaguara llegarán otras publicaciones indispensables: “Mario Vargas Llosa. Una Vida”, la esperada biografía del nobel peruano a cargo del investigador británico Gerald Martin, que según estiman los directivos de la editorial llegará a librerías locales a inicios de setiembre.

(Bloomsbury)

Asimismo, este sello comenzará a publicar desde enero los “Cuentos completos”, “ensayos completos” y “poesía completa” de Jorge Luis Borges, conmemorando el 40 aniversario de la muerte del autor de “El Aleph”, el próximo 14 de junio. Será un lanzamiento simultáneo en España y Latinoamérica, que se extenderá a nuevos títulos a lo largo de 2026 y recuperará toda su obra en los próximos años.

Este 2026 se cumplirán 40 años de "El Aleph" de Borges. / Eduardo Comesana

Otra novedad que promete pegar fuerte será “Los golpistas”, la más reciente novela de Jaime Bayly, que llegará el 11 de febrero con el sello de Revuelta editores. El libro recrea con brío narrativo los tres turbulentos días en que Hugo Chávez perdió el poder en 2002, uno de los golpes militares más absurdos, insólitos y esperpénticos en la historia latinoamericana.

Lo nuevo de Jaime Bayly.

En el teatro

En el teatro local, se adivina una cartelera para el entusiasmo: en breve se reestrena “Jugadores” en el Teatro Ricardo Blume y “Cenizas” en el Auditorio del Británico. El popular director Alberto Ísola dirigirá dos textos de la dramaturga gala Yasmina Reza: “Anna María la Bella” en la Alianza Francesa y “James Brown usaba ruleros” en el Teatro de Lucía. Para quienes gustan de los clásicos: En el Teatro Ricardo Blume se monta “Las Aves” de Aristófanes, en versión y dirección de Mateo Chiarella, y en el Teatro Británico, “El sueño de una noche de verano”, de William Shakespeare, dirigida por Jean Pierre Gamarra, desde el 18 de junio. En la misma sala miraflorina podremos ver en abril “Romeo y Julie” de Gary Owen, dirigida por Mikhail Page. Y “La Mujer de negro” de Susan Hill y Stephen Mallatratt, dirigida por Norma Martínez, para mediados de setiembre.

Alberto Ísola dirigirá dos obras de la dramaturga Yasmina Reza. / NUCLEO-FOTOGRAFIA > DIANA CHAVEZ

En la temporada de ópera 2026 del Teatro Municipal se anuncia “Il Trovatore”, de Giuseppe Verdi (31 de mayo, 3 y 5 de junio), con la dirección musical de Nikolas Nägele y la escénica de Davide Garattini; “Tancredi” (19, 21 y 24 de junio), ópera en dos actos de Gioachino Rossini basada en el Tancrède de Voltaire. Alessandro Bonato dirige a la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal de Lima y Matteo Anselmi dirige una escena que reúne un reparto encabezado por los intérpretes italianos Anna Doris Capitelli, Iolanda Massimo, Matteo Roma y Gianluca Margheri. También se presentará Atahualpa (3, 5 y 8 de julio), la ópera en cuatro actos de Carlo Enrico Pasta, estrenada en Génova en 1875 y dos años después en el Teatro Principal de Lima. A estas presentaciones internacionales se suman el concierto del tenor Xabier Anduaga acompañado del pianista Angel Rodríguez, el concierto de la Orquesta Sinfónica del Teatro Municipal dirigida por Evelino Pidó y dos producciones del Teatro Colón de Buenos Aires: Cavalleria rusticana de Pietro Mascagni y Pagliacci de Ruggero Leoncavallo (12, 14 y 16 de agosto).

En el Teatro Segura se anuncia “La púrpura de la rosa” (14, 16 y 18 de junio), ópera en un acto con música de Tomás de Torrejón y Velasco y libreto de Pedro Calderón de la Barca. Estrenada en Lima el 19 de octubre de 1701, esta nueva versión a verse en el teatro Segura contará con la dirección musical de Aurelio Tello frente a la Orquesta Barroca del Teatro Municipal de Lima y con Jean Pierre Gamarra como regista. Será la ocasión para escuchar a Lucía Iglesias, destacada soprano española, reconocida por su voz dúctil y su meteórico ascenso en el mundo de la ópera.

En museos y galerías

En exposiciones, también hay grandes anuncios. En el Centro Inca Garcilaso de la Cancillería, se prepara para junio una ambiciosa exposición de Martín Chambi (1891-1973), utilizando las cinco galerías de la institución para tal empeño. Se trata de material inédito, producto de las recientes investigaciones emprendidas por la familia del fotógrafo puneño con el fondo de la embajada de Estados Unidos, que permitió digitalizar todo el archivo. Un material del cual seguirá saliendo muchas exposiciones, como asegura la Asociación Martin Chambi, responsables de la exposición. Otro maestro, el pintor José Tola (1943-2019), es objeto de una revisión completa en las salas Germán Kruger y Venancio Shinki del Icpna de Miraflores a partir de enero.

El fotógrafo cusqueño Martín Chambi. / STF

En los principales museos y galerías, el enfoque del año estará puesto en las mujeres artistas. Es el caso del MALI, que de abril a setiembre, presenta exposiciones de Astrid Jahnsen y Olinda Silvano, curadas por Carlo Trivelli y María Eugenia Yllia respectivamente. De junio a noviembre, tendrá lugar la esperada retrospectiva dedicada a la pintora indigenista Julia Codesido, curada por Luis Eduardo Wuffarden y Ricardo Kusunoki. Este año marca también el regreso a salas locales de Sandra Gamarra, una de las creadoras peruanas de mayor proyección internacional, quien a mediados de Julio presenta “Construcción de los hechos”, con curaduría de Augusto del Valle en el MAC de Barranco y en noviembre, con “Réplica”, exposición en el MALI que cuenta con Sharon Lerner y Florencia Portocarrero como curadoras. Asimismo, se espera que la sede arequipeña del Museo de Arte sea una realidad.

En el Museo de Arte Contemporáneo, se anuncia, a inicios de mayo, “Deconstruyendo a Lady Macbeth”, colectiva curada por el crítico Luis Lama, que reúne a Patricia Bueno, Elena Damiani, Ana Cecilia Farah, Sylvia Fernández, Patricia Villanueva, Alice Wagner y Roberto Huarcaya. Se trata de reinterpretar la figura del personaje de la obra de Shakespeare, desde una mirada contemporánea, reflexionando sobre su identidad a partir de su rol como mujer, madre y esposa. A mediados de julio se reedita también el Festival de Arte Digital, desde el 22 de octubre, encuentro conocido por reunir las propuestas de artistas vinculados a la tecnología como soporte y concepto, y cuyas exposiciones se complementan con un programa de conferencias, presentación de investigaciones y talleres.

Por su parte, de la Galería John Harriman esperamos la muestra de colectivo MAV (Mujeres en las Artes Visuales) a inaugurarse en julio con la curaduría de Maricel Delgado, así como la artista británica Kate Hepburn, en octubre, con la curaduría de Carlos Caamaño.

Del Museo de Osma, otra buena noticia: se remodela su importantísimo taller de restauración, para generar un recorrido guiado, donde los visitantes podrán conocer los procesos de restauración y técnicas virreinales tan apreciadas. Una oportunidad para acceder al corazón del museo a partir de mayo. Se atenderá a grupos reducidos.