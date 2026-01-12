Los Ángeles Azules confirman su esperado regreso a Lima con un concierto programado para el jueves 8 de mayo en Costa 21. La presentación promete una noche cargada de ritmo, baile y clásicos de la cumbia que han marcado a varias generaciones en América Latina.

El grupo mexicano, considerado el mayor referente de la cumbia romántica a nivel mundial, llega a Perú en medio de una gira internacional que sigue convocando multitudes.

Las entradas para el concierto de Los Ángeles Azules en Lima estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa exclusiva con Interbank se realizará los días viernes 16 y sábado 17 de enero desde las 10 a.m., con hasta 15 % de descuento, mientras que la venta general iniciará el domingo 18 de enero a la misma hora.

Durante el show en Costa 21, el público podrá disfrutar de temas infaltables como “Cómo te voy a olvidar”, “El listón de tu pelo”, “17 años”, “20 rosas” y “Mi niña mujer”, canciones que siguen siendo protagonistas en fiestas, radios y plataformas digitales.

En los últimos años, Los Ángeles Azules han ampliado su alcance gracias a colaboraciones con artistas del pop, urbano y folklore latino, una estrategia que les permitió conquistar nuevas audiencias sin perder la esencia que los convirtió en un fenómeno musical global.

Los Ángeles Azules confirman su regreso a Lima para un esperado concierto. (Foto: Instagram)

