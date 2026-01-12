Los Ángeles Azules confirman su regreso a Lima para un esperado concierto

Escuchar
Por Redacción EC

Los Ángeles Azules confirman su esperado regreso a Lima con un concierto programado para el jueves 8 de mayo en Costa 21. La presentación promete una noche cargada de ritmo, baile y clásicos de la cumbia que han marcado a varias generaciones en América Latina.

