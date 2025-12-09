5 Seconds of Summer confirmó su regreso al Perú con un concierto programado para el 27 de septiembre en Costa 21, como parte de su “Everyone’s a Star World Tour”. La banda pop-rock vuelve a Lima con un espectáculo que promete reunir a miles de fans.

El anuncio marca su retorno a Sudamérica luego de más de dos años sin presentaciones en la región. La agrupación llega con una nueva etapa musical, un sonido renovado y la energía característica que ha acompañado su carrera desde sus inicios.

La noticia coincide con el lanzamiento de su nuevo álbum EVERYONE’S A STAR!, que debutó en el puesto número 1 del Reino Unido y logró ingresar al Top 10 del Billboard 200. El disco representa una fase más madura para la banda, con un enfoque en la identidad artística de cada integrante.

5 Seconds of Summer confirma concierto en Perú como parte de su gira mundial. (Foto: Instagram)

El álbum, grabado entre Los Ángeles y Nashville, explora la dualidad entre fama y creatividad. En él destacan los sencillos “Not OK”, “Boyband” y “Telephone Busy”, que se volvieron tendencia en plataformas digitales. La edición estándar incluye 12 temas y la versión deluxe añade cuatro canciones adicionales.

Las entradas para el concierto de 5 Seconds of Summer estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa BBVA, con un 15% de descuento, se realizará el jueves 11 de diciembre desde las 10 a.m., mientras que la venta general comenzará el viernes 12 en el mismo horario.

Con éxitos como “Youngblood”, “She Looks So Perfect” y “Amnesia”, 5 Seconds of Summer mantiene una sólida base de seguidores en todo el mundo. Su nueva gira incluye Europa, Norteamérica, Australia y Latinoamérica, e incorpora a Lima como una de sus paradas oficiales.