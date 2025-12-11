Dream Theater regresará al Perú para ofrecer un único concierto el 20 de abril de 2026 en Costa 21. La banda, considerada una de las más influyentes del metal progresivo, llegará con su formación clásica: James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess.

La preventa será el 15 y 16 de diciembre mediante Teleticket, con 15% de descuento para clientes Interbank. Se espera alta demanda por el fuerte arraigo de la banda en el público peruano.

Formados en 1985 en Boston, Dream Theater mantiene una trayectoria sólida, con millones de discos vendidos y un Grammy Latino que confirma su relevancia en el metal mundial.

Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)

El grupo llega con su nueva producción, “Parassomnia 2026”, un álbum que celebra décadas de carrera y refuerza su estilo técnico e innovador.

Su gira también incluirá países como Argentina y Colombia, donde los seguidores del metal progresivo esperan su retorno tras varios años de ausencia.

