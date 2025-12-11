Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)
Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)
Redacción EC
Redacción EC

regresará al Perú para ofrecer un único concierto el 20 de abril de 2026 en . La banda, considerada una de las más influyentes del metal progresivo, llegará con su formación clásica: James LaBrie, John Petrucci, John Myung, Mike Portnoy y Jordan Rudess.

La preventa será el 15 y 16 de diciembre mediante Teleticket, con 15% de descuento para clientes Interbank. Se espera alta demanda por el fuerte arraigo de la banda en el público peruano.

LEE: Ricardo Montaner vuelve a Perú con su tour mundial “El último regreso”

Formados en 1985 en Boston, Dream Theater mantiene una trayectoria sólida, con millones de discos vendidos y un Grammy Latino que confirma su relevancia en el metal mundial.

Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)
Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)

El grupo llega con su nueva producción, “Parassomnia 2026”, un álbum que celebra décadas de carrera y refuerza su estilo técnico e innovador.

Su gira también incluirá países como Argentina y Colombia, donde los seguidores del metal progresivo esperan su retorno tras varios años de ausencia.

Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)
Dream Theater confirma un concierto en Perú como parte de su gira internacional. (Foto: Instagram)
MÁS INFORMACIÓN: Sebastián Yatra confirma su regreso a Perú como parte de su gira “Entre Tanta Gente Tour”

Con este anuncio, Dream Theater confirma su esperado regreso a Lima. La cita será el 20 de abril de 2026, y la preventa exclusiva se realizará el 15 y 16 de diciembre a través de Teleticket.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC