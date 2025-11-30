Gabriela de los Ríos anuncia el lanzamiento de su primera canción de Navidad. (Foto: Captura de YouTube)
Gabriela de los Ríos anuncia el lanzamiento de su primera canción de Navidad. (Foto: Captura de YouTube)
Redacción EC
Redacción EC

La cantante peruana inicia la temporada navideña con el lanzamiento de su primera canción dedicada a estas fechas: una nueva versión de , el clásico de Luis Aguilé. El tema fue producido por Jesús ‘Viejo’ Rodríguez y ya está disponible en plataformas digitales.

Gabriela, artista de raíces peruanas y japonesas, ha construido una carrera marcada por la sensibilidad. Tras el lanzamiento de su álbum debut “Despertar”, su propuesta continúa ganando presencia en la escena musical peruana.

LEE: Emil celebra que “Piola de Flow”, su colaboración con Lorduy, se consolida en Spotify

La artista eligió este villancico por su mensaje emotivo. “Quería interpretar una canción que abraza y transmite unión. Nadie debería pasar estas fechas en soledad”, señaló.

Gabriela de los Ríos anuncia el lanzamiento de su primera canción de Navidad. (Foto: Instagram)
Gabriela de los Ríos anuncia el lanzamiento de su primera canción de Navidad. (Foto: Instagram)

La producción incluye la participación de Malek Rodríguez, hijo del productor, quien aporta un toque personal al tema. También intervienen las jóvenes cantantes Kamila Bolivar, Angela Alarcón, Mía Vanina, Xoana Pacheco y Giulia Pérez, sumando frescura y espíritu navideño.

“Es una canción hecha en familia, con amor y desde la esencia de la Navidad”, comentó Jesús el ‘Viejo’ Rodríguez sobre el proceso creativo y la interpretación de Gabriela.

MÁS INFORMACIÓN: SantaFeria llega por primera vez a Perú con su show “El huracán vuelve a girar”

Con esta nueva versión de “Ven a mi casa esta Navidad”, Gabriela de los Ríos fortalece su crecimiento artístico y busca acompañar a las familias durante la temporada festiva.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC