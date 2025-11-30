La cantante peruana Gabriela de los Ríos inicia la temporada navideña con el lanzamiento de su primera canción dedicada a estas fechas: una nueva versión de “Ven a mi casa esta Navidad”, el clásico de Luis Aguilé. El tema fue producido por Jesús ‘Viejo’ Rodríguez y ya está disponible en plataformas digitales.

Gabriela, artista de raíces peruanas y japonesas, ha construido una carrera marcada por la sensibilidad. Tras el lanzamiento de su álbum debut “Despertar”, su propuesta continúa ganando presencia en la escena musical peruana.

La artista eligió este villancico por su mensaje emotivo. “Quería interpretar una canción que abraza y transmite unión. Nadie debería pasar estas fechas en soledad”, señaló.

Gabriela de los Ríos anuncia el lanzamiento de su primera canción de Navidad. (Foto: Instagram)

La producción incluye la participación de Malek Rodríguez, hijo del productor, quien aporta un toque personal al tema. También intervienen las jóvenes cantantes Kamila Bolivar, Angela Alarcón, Mía Vanina, Xoana Pacheco y Giulia Pérez, sumando frescura y espíritu navideño.

“Es una canción hecha en familia, con amor y desde la esencia de la Navidad”, comentó Jesús el ‘Viejo’ Rodríguez sobre el proceso creativo y la interpretación de Gabriela.

Con esta nueva versión de “Ven a mi casa esta Navidad”, Gabriela de los Ríos fortalece su crecimiento artístico y busca acompañar a las familias durante la temporada festiva.