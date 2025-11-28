Cielo Torres sorprende a su público con el lanzamiento de su nuevo álbum “Ya es Navidad”, una producción que marca un doble sueño cumplido para la artista: realizar por fin un disco navideño y compartir una colaboración especial con el querido actor mexicano Edgar Vivar, recordado por su entrañable papel del ‘Señor Barriga’ en “El chavo del 8”.

Cielo Torres explicó que este proyecto nació de un deseo profundo y de meses de planificación. La intérprete no solo incluyó clásicos navideños, sino que también compuso el tema principal del disco, titulado “Ya es Navidad”, inspirado en los recuerdos de su niñez.

Esta canción, además, se convierte en un hito personal al haberla grabado junto a Edgar Vivar, a quien considera un artista talentoso y una persona muy especial en su vida.

Cielo Torres presenta "Ya es Navidad", su álbum navideño. (Foto: Instagram)

Con una sólida trayectoria en géneros como la cumbia y la salsa, la artista demuestra su versatilidad en este nuevo álbum que reúne temas como “Vamos a pasear”, “Ya se siente la Navidad”, “Bailando junto al arbolito” y “Navidad Feliz”. Cada canción resalta la calidez y el espíritu festivo que caracterizan el estilo interpretativo de Cielo Torres.

La cantante destacó que la Navidad es una fecha que le trae profundas emociones y recuerdos familiares, motivo por el cual este proyecto tiene un significado especial. Para ella, “Ya es Navidad” representa la oportunidad de transmitir ilusión, magia y unión, y a la vez celebrar el sueño cumplido de grabar junto a Edgar Vivar, a quien admira desde hace muchos años.

Cielo Torres lanza una canción navideña junto al actor mexicano Edgar Vivar. (Foto: Captura de YouTube)

Cielo Torres también reveló que la colaboración con Edgar Vivar se dio de manera natural y fluida. Ambos coincidieron este año en la temporada del circo de la Chola Chabuca, donde surgió la idea de grabar juntos. El actor mexicano aceptó con cariño, lo que la artista considera una verdadera bendición para su carrera musical.

Finalmente, la cantante aseguró que tener a Edgar Vivar en su disco es un regalo para ella y para el público, ya que su presencia en el videoclip permitirá que muchos revivan al “niño interior” que crecieron viendo al querido Señor Barriga.