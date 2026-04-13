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Cielo Torres cumplió su deber cívico como miembro de mesa en las Elecciones 2026. (Foto: Instagram / Cielo Torres)
Cielo Torres cumplió su deber cívico como miembro de mesa en las Elecciones 2026. (Foto: Instagram / Cielo Torres)
Por Redacción EC

La jornada electoral en Perú continúa generando diversas noticias. En esta oportunidad, la cantante Cielo Torres sorprendió a sus seguidores tras compartir su participación como miembro de mesa tras la inasistencia del presidente asignado en su local de votación.

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