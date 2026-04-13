La jornada electoral en Perú continúa generando diversas noticias. En esta oportunidad, la cantante Cielo Torres sorprendió a sus seguidores tras compartir su participación como miembro de mesa tras la inasistencia del presidente asignado en su local de votación.

Cielo Torres acudió hasta el colegio Divina Providencia de Surquillo desde muy temprano tras ser elegida primer suplente en los procesos electorales 2026; sin embargo, la falta de asistencia del presidente hizo que asumiera su rol como indica la ley.

Mediante su cuenta oficial de Instagram, la intérprete de “Te equivocas” compartió un video donde explicó su situación. “Tempranito cumpliendo con mi responsabilidad”, escribió en una de sus historias.

Cielo Torres, cantante y actriz. (Foto: Difusión)

En otro video detalló que su rol inicial era distinto, pero la ausencia del presidente de mesa en su local de votación cambió la situación. “Soy primer suplente, pero parece que sí me quedo, estoy a un 95% segura que sí”, comentó. Luego, confirmó que asumió el puesto ante la falta del miembro asignado.

Asimismo, la cantante siguió compartiendo videos y fotos donde mostraba todo el proceso electoral, desde su participación como miembro de mesa hasta altas horas de la noche que seguían en el local de votación. Lo que demuestra una vez más lo complejo que fueron estás elecciones 2026 en nuestro país.

Cielo Torres cumplió su deber cívico como miembro de mesa en las Elecciones 2026. (Foto: Instagram / Cielo Torres)

Cabe resaltar que, así como Cielo Torres, otros famosos cumplieron con su deber cívico el pasado domingo 12 de abril durante las elecciones 2026. El cantante Raúl Romero también formó parte de una mesa de votación en España, país donde reside desde hace un tiempo.

Asimismo, diversos famosos también se hicieron presente en las urnas emitiendo su voto. Ernesto Pimentel, Ale Fuller, Flavia Laos, Handa, Magaly Medina, entre otros asistieron desde temprano para cumplir con su deber cívico al elegir a las próximas autoridades que estarán al frente del país.