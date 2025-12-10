A subir el volumen esta Navidad con Michael Bublé, pero también con Camilo, Evaluna y Cielo Torres

En el imaginario de versiones navideñas inesperadas, un espectáculo de Leslie Shaw cantando “Jingle Bell Rock” o un set de Bizarrap con Luis Miguel sería la sorpresa de diciembre. Sin embargo, en su mayoría, la realidad de la Navidad se resume en “Mi burrito sabanero” y los villancicos de Los Toribianitos. En los hogares más modernos, nuevas melodías se abren espacio entre el repertorio eterno, como las canciones navideñas de Thalía, Sabrina Carpenter y el propio Michael Bublé, ese puñado de artistas que lograron una marca personal. Aun así, cada diciembre trae covers y composiciones originales que buscan sumarse al repertorio, y el 2025 no ha sido la excepción.

La noción de “nuevo clásico” se construye a paso lento, con la voz de artistas después de los 2000. Lo demuestran piezas, como “Santa Claus is Coming to Town” (2011) de Bublé o “Santa Tell Me” (2014) de Ariana Grande, Ilya Salmanzadeh y Savan Kotecha. De hecho, “Christmas”, álbum de Bublé, regresó al número 1 del Top Holiday Albums Chart de Billboard este año. En la misma lista del 1 de noviembre, se mantienen el soundtrack de “A Charlie Brown Christmas” del Vince Guaraldi Trio y “Merry Christmas” de Mariah Carey, la reina que dicta cada temporada navideña con su clásico llamado: “¡Ya es tiempo!”.

Pero, en 2025, artistas aportaron un nuevo caudal de canciones. Thalía presentó el sencillo bilingüe “Tengo un crush contigo”; Jimmy Fallon y Carter Faith apostaron por el humor melódico con “Ugly Sweater”; los Jonas Brothers volvieron al espíritu familiar con el soundtrack de “A Very Jonas Christmas Movie”. Gwen Stefani retomó su estética festiva con “Hot Cocoa”, parte de “You Make It Feel Like Christmas”; Eva Luna y Camilo regresaron juntos en “Navidad en cada esquina”, mientras que Hannah Ellis y Nick Wayne narraron traslados afectivos en “Christmas at 60 MPH”. Incluso el hard rock encontró su espacio: Airbourne lanzó la original “Christmas Bonus”.

Frente a la avalancha, surge la pregunta: ¿qué hace que una canción navideña permanezca? “En Perú, por ejemplo, no hay muchas composiciones de Navidad, porque nos acostumbramos a hacer versiones de éxitos de Mariah Carey, Thalía o Michael Bublé”, dice el productor peruano Paulo César Morales, responsable de álbumes navideños con Deyvis Orozco, Cielo Torres y Alfredo Matheus. “Estos álbumes de Navidad, usualmente con reversiones de clásicos, tienen un impacto comercial rápido. Pero los proyectos no deben pensarse solo para la campaña navideña, sino también para dejar un mensaje”, agrega.

Esa búsqueda lo llevó a trabajar en “Ya es Navidad”, interpretada por Torres y escrita junto con Beto Gómez. El tema incorpora la voz de Edgar Vivar, convocado como aquel impensado Papa Noel de la infancia peruana. “Lo vemos como un abuelo, un padre, una leyenda: esa calidez”, afirma Morales. El equipo detrás de este EP buscó evitar el “jingle” inmediato y optar por una composición con la “autenticidad de letra, melodía o videoclip” en una industria donde, según el productor, “salen más de mil canciones cada día”.

Un año atrás, el ganador de cinco premios Grammy Latinos, cantautor e ingeniero de sonido venezolano, Alfredo Matheus Diez, trabajó junto a Morales en la composición original “Navidad de color”, una pieza que ya venía como un formato versionado en diferentes países. En Perú, la versión de 2024 reunió a cerca de 40 intérpretes, entre ellos Amy Gutiérrez, Yahaira Plasencia, Septeto Acarey, Corazón Serrano y un Mauricio Mezones que entonces aún no había compartido escenario con Dua Lipa.

“Mi deseo de hacer un disco de Navidad nace desde mis recuerdos de niña”, dice la actriz y cantante peruana, Cielo Torres. “Mi familia pasaba por un momento difícil y, aun así, hicieron que yo viviera Navidades muy bonitas. Es también un agradecimiento. Cuidar los recuerdos de los niños es muy importante hoy”, dice.

Torres es una de las pocas artistas peruanas que este año apostó por canciones originales. A ella se suma el single cristiano “La Navidad comenzó”, del grupo peruano Twice. Otro ejemplo, pero con covers, es el álbum “Christmas Swings Again!” del peruano que participó este año en “The Voice”, Lucas Beltrán, junto a la orquesta de Peter Frank.

En paralelo, se lanzaron otros covers internacionales, como “Blue Christmas” de la influencer Tiger La Flor (Estados Unidos); el trabajo continuo de Cher en “Christmas Is Here”; propuestas híbridas, como el álbum de David Bisbal, “Todo es posible en Navidad” (2024); y la composición original “On This Holy Night” de Stryper, estrenada en noviembre de 2025.

En música, lo clásico siempre comulga con lo moderno. Allí conviven Sabrina Carpenter con “A Nonsense Christmas” (2023), “Carol of Bells” de Caroline King y las adaptaciones de Luis Miguel —con estándares revitalizados— frente a las voces navideñas de Frank Sinatra, Nat King Cole e incluso Elvis Presley. De esta forma, cada año suma pequeñas piezas que intentan instalarse en la memoria de las familias.