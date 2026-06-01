Horóscopo de HOY, lunes 1 de junio del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: vencerá las trabas que impiden que los negocios o proyectos avancen al éxito. Amor: su natural encanto le hará vivir dulces momentos que pasarán a ser un romance.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: con habilidad y un poco de buena fortuna resolverá las tareas que están trabadas. Amor: atención, podría pasar de largo ante alguien que tiene mucho interés en conocerle.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: una idea para resolver asuntos pendientes no funcionará, pero llegará ayuda. Amor: una persona tímida revelará su encanto y le despertará un fuerte deseo de conocerla.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: se destacará por el modo en que resuelve problemas y los demás le respetarán. Amor: los encuentros ocasionales no le gustarán y prefiere una relación sólida y estable.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su gran esfuerzo en un negocio o proyecto verá sus frutos y llegarán beneficios. Amor: su elegante encanto atraerá a una persona que le despierta interés; posible romance.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una rara propuesta no tendrá garantías de éxito pero será novedosa. Amor: si descuida los pequeños detalles y se maneja con timidez, será difícil relacionarse.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: sus habilidades irán más allá de su entorno y le asegurarán un beneficio. Amor: se manejará con encanto y su mundo afectivo experimentará cambios inolvidables.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirá una propuesta que dice asegurar cierto beneficio. Lo comprobará. Amor: no será buena idea mantener actitudes teñidas de rencor; necesita perdonar.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: momento de logros excelentes y soluciones geniales a los problemas. Amor: no temerá involucrarse a fondo en una relación. Amará el compromiso y la confianza.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: con una inteligente decisión creará mejoras a una tarea complicada. Amor: su encanto surgirá en un encuentro fortuito y estimulará la calidez; dulce romance.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: una falla puede provocar rechazo en el entorno pero recibirá ayuda. Amor: las dificultades en la relación llegarán a su fin, la armonía resurgirá y dará solidez.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un nuevo proyecto parecerá factible pero será útil analizar algunos detalles. Amor: la calidez podría enfriarse por malentendidos pero pronto recuperará la armonía.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: FIRME Y SEGURA. SU FUERTE INTERIOR CAUTIVA A SU ENTORNO Y A LA VEZ LO ALEGRA.