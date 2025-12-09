Tony Succar y su madre Mimy Succar, ambos ganadores del premio Grammy, incursionaron en la cumbia, uniéndose a la Orquesta Candela para estrenar una versión renovada del clásico “Angustia”.

El cover del tema, original de Víctor Yaipén Uypan, fue lanzado en el marco del 34 aniversario de la agrupación monsefuana en marzo de este año, generando una notable acogida en plataformas digitales.

Tony participó tocando los timbales, mientras que su madre asumió la parte vocal en un dúo con Billy Yaipén.

La colaboración fue iniciativa de los herederos de Víctor Yaipén Uypan, conocido como el “Patriarca de la cumbia”, quienes invitaron a la familia Succar a honrar la memoria de su padre.

Donald Yaipén, Billy Yaipén y Víctor Yaipén Jr., directores de Orquesta Candela, hicieron pública su gratitud por la participación de los artistas. “Gracias a Tony y Mimy por participar con nosotros en este homenaje a nuestro amado padre”, expresaron.

Además, Tony manifestó su respeto por la tradición musical del norte peruano. “Aunque somos salseros, amamos también la cumbia, especialmente de nuestra tierra. Gracias Orquesta Candela por permitirnos celebrar la vida de la leyenda Víctor Yaipén”, publicó el músico en redes sociales.