Tony Succar conmovió a sus seguidores al compartir en redes sociales un momento profundamente emotivo, al regalarle a su padre, Antonio Succar, su primer auto nuevo después de 33 años viviendo en Estados Unidos.

El video de la emotiva situación fue publicado en su cuenta de Instagram, donde se ve a Tony, sus hermanos y su madre Mimi Succar entregándole una caja negra a don Antonio.

Dentro, estaban las llaves del vehículo. “¿Por qué gastan?” , fue la primera reacción del padre, visiblemente sorprendido. Sin embargo, al ver el regalo, no pudo contener su llanto.

“Nos sentimos afortunados de poder regalarle su primer carro nuevo”

“Cuando un padre ama y se sacrifica tanto por uno, la gratitud es infinita. ¡Nos sentimos tan afortunados de poder regalarle su primer carro nuevo a papá!”, escribió Tony Succar en su publicación, para luego añadir: “Aunque parece que mi mamá ya se adueñó del carro jajajaja”.

El momento incluyó la lectura de una carta por parte del músico, donde expresaba su profundo agradecimiento por el amor y sacrificio de su padre. “Tú me has enseñado lo que es ser un buen padre. Esto es algo que siempre he querido hacer porque te lo mereces”, dijo Tony, con la voz entrecortada.

Tony Succar

Antonio Succar: 33 años en EE.UU. y un sueño cumplido

Antonio Succar llegó a Estados Unidos hace 33 años. Durante ese tiempo, trabajó incansablemente para sacar adelante a su familia, muchas veces en condiciones duras.

“Trabajaba como cartero, lo atacaban los perros, llegaba todo embarrado, pero traía el pan de cada día”, recordó su hijo en una entrevista con Ernesto Pimentel.

“Después de tantos años, es la primera vez que tengo un carro nuevo”, dijo Antonio entre lágrimas, emocionado por el detalle de sus hijos.