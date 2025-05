Tras el escándalo que protagonizó en la boda de Alejandra Baigorria, al declarar que deseaba volver a comunicarse con su expareja, Vania Bludau, Mario Irivarren fue captado ingresando a casa de Onelia Molina, donde pasó la noche con ella, intentando reconciliarse tras su distanciamiento.

De acuerdo con las imágenes de "Amor y Fuego", el modelo llegó en su camioneta blanca e ingresó a la vivienda de Onelia alrededor de las 10 p.m. La puerta ya se encontraba abierta, lo que sugiere que Molina permitió que ingrese sin llave.

Pasaron la noche juntos, pero salieron por separado

Tras una larga madrugada de vigilancia por parte del equipo de Willax TV, se confirmó que Irivarren se quedó en casa de Onelia toda la noche.

A las 6:00 a.m., Molina fue vista saliendo en ropa deportiva rumbo al gimnasio, mientras que minutos después, Mario se retiró solo, evitando declarar. Según el informe, tenía los ojos hinchados por haber llorado.

Por su parte, la odontóloga, actual pareja de Mario, subió al lujoso vehículo que la esperaba, se acomodó en el asiento del copiloto y saludó al chofer con un beso en la mejilla.

¿Buscando el perdón de Onelia?

Este encuentro se produce después del reciente escándalo que involucró a Irivarren con su expareja, Vania Bludau, a raíz de un video viral grabado en la boda de Alejandra Baigorria y Said Palao, donde se escucha a Mario decir que deseaba contactarla.

Cabe destacar que en la última edición de “Esto Es Guerra”, Mario tuvo que interpretar la balada romántica “Para amarnos más” de Manuel Mijares, sin embargo, Onelia se mostró completamente indiferente a la actuación.

Según explicó Molina, ella hizo las cosas bien y no tiene nada más que decir respecto a la polémica de Mario. Eso sí, al momento que estuvo a punto de romper en llanto dijo: “No tengo nada que decir, por respeto a mí y a mi familia no quiero que me vean así”.

Alejandra Baigorria se defiende tras video con Mario Irivarren

En medio del escándalo, Baigorria también salió al frente para aclarar su participación en el video donde conversa con Irivarren sobre Bludau.

“Atrás está Vania y no sé qué hacer, fueron literal las dos únicas palabras que dije”, afirmó la empresaria en el programa “Esta Noche”, desde Turquía, donde vive su luna de miel.