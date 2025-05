Pamela López se pronunció tras el mensaje que Christian Cueva envió a sus hijos luego de la victoria de Cienciano frente a Sport Huancayo.

En un gesto emotivo, el futbolista mostró un polo con la fotografía de sus pequeños y la frase: “Los amo y los extraño” .

Sin embargo, la trujillana criticó esta acción, señalando que el jugador no ha cumplido con la pensión alimenticia de sus hijos.

En declaraciones para "Amor y Fuego", López fue contundente: “Payaso, el que te extraña no abandona. Él abandonó económicamente a mis 3 menores hijos hasta el día de hoy” .

Además, reafirmó que Cueva sigue sin proporcionar pensión alimenticia: “Repite una y mil veces, el progenitor de mis hijos no les pasa pensión”.

Asimismo, López insinuó que la prioridad del futbolista es su nueva pareja, Pamela Franco, a quien recientemente dedicó una publicación romántica.

“Existen mil maneras para acercarte a tus hijos si realmente los amas y extrañas. Él tiene otra escala de prioridades y sí, es una lástima”, expresó.

Pamela López sobre las críticas hacia su pareja Paul Michael

Pamela López respondió a los rumores sobre su pareja, Paul Michael, y las especulaciones de que se estaría beneficiando de su exposición mediática.

En entrevista con "Amor y Fuego", la trujillana minimizó las críticas y afirmó que no le incomoda la notoriedad de su relación. “Bueno, es parte de pues, ¿no? No me incomoda de ninguna manera”, declaró.

La controversia surgió tras su participación en "El Valor de la Verdad", donde Paul Michael perdió 15 mil soles al negar que se aprovecha de la fama de López.