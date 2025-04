En la última edición de El valor de la verdad, los protagonistas Paul Michael y Pamela López compartieron detalles inéditos sobre su relación, específicamente sobre el primer beso que los unió.

Durante el interrogatorio, Paul recordó cómo, en el contexto de su cumpleaños, vivió una noche llena de incertidumbre, ya que no sabía si Pamela llegaría a tiempo. “Era la 1 de la mañana, no llegaba, llegó a las dos”, contó.

El encuentro, que inicialmente parecía estar marcado por la ausencia de Pamela, dio un giro inesperado cuando ella, a pesar de tener un pasaje para viajar a Trujillo, decidió quedarse en Lima para acompañar a Paul en su celebración.

“Unos días atrás me invitó, estaba emocionada, él cumplía 27, me envió la invitación por Instagram. Tenía un pasaje para Trujillo, pero le dije que me quedaba y que podía postergarlo”, explicó Pamela.

“Fue amor a primera vista (...) De un momento a otro recibí una llamada (de ella) y bajé y puse seguridad y una cosa llevó a la otra (...) le daba piropos en el momento y ella me respondía”, contó el cantante.

Una vez en la fiesta, ambos vivieron un momento especial que quedará grabado en su memoria. Paul, quien ya sentía una fuerte conexión con Pamela, se atrevió a dar el primer paso. “Me atreví y le robé un besito”, recordó, mientras que Pamela, entre risas, añadió: “Fue tan rápido, yo me tenía que ir”.