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Ernesto Pimentel ejerció su derecho al voto en Surco. (Foto: Instagram / Ernesto Pimentel)
Ernesto Pimentel ejerció su derecho al voto en Surco. (Foto: Instagram / Ernesto Pimentel)
Por Redacción EC

Al igual que diversas figuras del espectáculo, el conductor de televisión Ernesto Pimentel no fue ajeno a las Elecciones 2026 y acudió a su local de votación en Surco para ejercer su derecho al voto. A su llegada, se mostró sonriente y optimista por lo que podría pasar en estos comicios.

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