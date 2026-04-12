Al igual que diversas figuras del espectáculo, el conductor de televisión Ernesto Pimentel no fue ajeno a las Elecciones 2026 y acudió a su local de votación en Surco para ejercer su derecho al voto. A su llegada, se mostró sonriente y optimista por lo que podría pasar en estos comicios.

El también cantante, quien da vida a la ‘Chola Chabuca’, llegó hasta su centro de votación en la Institución Educativa Particular Innova School de Surco – Ambrosio para votar. Tras hacer su cola como todos los ciudadanos, se acercó a la cabina de votación y posó para una foto general.

A la jornada electoral, Ernesto Pimentel llegó con una camisa y un pantalón que hacía juego con la vestimenta. Además, los lentes oscuros no faltaron para cubrir sus ojos del inclemente sol de la capital.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ernesto Pimentel compartió un sentido mensaje que acompaña una galería de fotos.

“Hoy cumplí con mi deber como ciudadano. Ya fui a votar, porque creo en un país donde todas las voces cuentan. Más allá de las diferencias, lo importante es participar y hacernos escuchar. Gracias a los miembros de mesa y a quienes colaboran para el éxito de esta fiesta democrática. Hoy decidimos todos. Vota con conciencia, vota con el corazón. Kausachun Perú”, escribió en su red social.

De esta manera, Ernesto Pimentel se sumó a la larga lista de famosos que han cumplido con su deber cívico en las Elecciones 2026. Otros famosos, como la cantante Cielo Torres, fueron miembros de mesa y cumplieron sin mayores problemas.

Ernesto Pimentel ejerció su derecho al voto en Surco. (Foto: Instagram / Ernesto Pimentel)

Amplían horario de votación

Ante la demora para iniciar las votaciones en diversos puntos de la capital, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, anunció que las mesas de sufragio podrán ser instaladas hasta las 2 p.m. y que los ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto hasta las 6 p.m., ampliando así el horario de los comicios.

“(Se ampliará el horario de votación) en interés de garantizar el derecho constitucional al sufragio de todos los peruanos”, informó Corvetto, quien también se disculpó con la población por el retraso.