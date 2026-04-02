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Manolo Rojas falleció repentinamente el pasado 27 de abril en la puerta de su vivienda, en La Victoria | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Manolo Rojas falleció repentinamente el pasado 27 de abril en la puerta de su vivienda, en La Victoria | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

A una semana del repentino fallecimiento de Manolo Rojas, el emblemático humorista peruano que murió a los 63 años, se le rendirá este sábado un homenaje especial en “El Reventonazo de la Chola”, confirmó Ernesto Pimentel, conductor del programa.

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