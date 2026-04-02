A una semana del repentino fallecimiento de Manolo Rojas, el emblemático humorista peruano que murió a los 63 años, se le rendirá este sábado un homenaje especial en “El Reventonazo de la Chola”, confirmó Ernesto Pimentel, conductor del programa.

La emisión estará dedicada a celebrar el legado de Rojas, quien era considerado por Pimentel una figura paterna y un pilar fundamental en su equipo, contando con la participación de sus hijos, Manuel y Ruby.

“Mucha gente se me acerca para darme el pésame y compartir anécdotas que vivieron con Manolo. Solo puedo decir que me cuesta enormemente aceptar que ya no está” , confesó el presentador, especialmente al regresar a las grabaciones sin su presencia, em declaraciones recogidas por Trome.

Según sus declaraciones, extraña la risa, las bromas y la disposición constante de Rojas para ayudar a los demás integrantes del elenco. “Me hace mucha falta”, enfatizó al recordar la dinámica diaria que compartían en televisión.

De ese modo, con el propósito de honrar su memoria, la producción ha preparado una edición conmemorativa que contará con la participación de familiares directos y figuras cercanas al humorista, entre ellos Fernando Armas, Marisol, Toño Centella, Kike Suero, José Luis ‘Cachay’, Betina Onetto y más.

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“Este especial que hemos hecho para Manolito está lleno de muchos recuerdos, también de las lágrimas que no podemos evitar al despedir a quien amamos”, comentó el productor.

Manolo Rojas fue velado el 28 de marzo de 2026 en el Gran Teatro Nacional y luego trasladado a Huaral, su tierra natal, para un multitudinario homenaje. Al día siguiente, sus restos fueron sepultados en el cementerio Campo Fe de Huachipa, reuniendo a familiares, amigos y seguidores que le dieron su último adiós.