El pasado 27 de marzo, la comicidad peruana vivió uno de sus momentos más tristes tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Rojas, cuyo en los exteriores de su domicilio en La Victoria. Esta terrible noticia, sin duda, generó una serie de reacciones entre los personajes de la farándula, quienes lamentaron la pronta partida del reconocido humorista a los 64 años. Por ello, su legado y trayectoria en la radio, televisión y cine, construidos sobre el humor político y la sátira social, perdurarán de generación en generación. Entre sus imitaciones más icónicas están “Tulia” (Tula Rodríguez), el Zambo Cavero, Tongo, y el “Tigre” Tito Navarro, entre otros. Sin embargo, entre las personalidades de la pantalla chica que se mostraron vulnerables frente a las cámaras estuvo Katy Prado, la popular ‘Chikipluna’, quien tuvo sentidas palabras hacia el humorista peruano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ REVELÓ KATY PRADO, ‘CHIKIPLUNA’, TRAS LA MUERTE DE MANOLO ROJAS?

Tras la repentina muerte de Manolo Rojas, al parecer, de un infarto en los exteriores de su domicilio, esta noticia ha tomado por sorpresa a muchos de sus compañeros de trabajo y amistades. Este es el caso de Katy Prado, quien rompió en llanto durante el programa ‘El reventonazo de la chola’, al señalar que el cómico peruano la ayudó a incorporarse al espacio de Ernesto Pimentel. De acuerdo con la popular ‘Chikipluna’, el humorista siempre estuvo en los momentos más complicados de su vida, por lo que lo consideró como una gran persona.

“No sé qué voy a hacer sin ti, ¿quién me va a ayudar ahora? Era una persona extraordinaria, buena, que hoy en día me ha ayudado muchísimo en todos los sentidos. ¿Y ahora quién me va a ayudar? Eras tú quien me apoyaba siempre, llevándome a una parte de mi distrito o cuando me decías ‘chau, Katy’, y eras tú el que me llevaba. Te extraño, no sé qué voy a hacer sin ti. El miércoles (día de grabaciones) te voy a extrañar demasiado, de verdad”, sostuvo entre lagrimas la comediante de América TV.

¿QUÉ DIJO CACHAY SOBRE EL FALLECIMIENTO DE MANOLO ROJAS?

Manolo Rojas, cuyo nombre real es Víctor Manuel Rojas Ibáñez, partió al cielo este viernes 27 de marzo, al parecer, por un paro cardíaco fulminante en los exteriores de su vivienda ubicada en el distrito de La Victoria. Su repentina muerte ha causado gran conmoción entre los artistas del espectáculo nacional, quienes llegaron hasta el cementerio Campo Fe de Huachipa para darle el último adiós. Entre los asistentes se encontraba el popular Cachay, quien confesó que la noticia lo tomó por sorpresa. Según el cómico peruano, su relación amical con Manolo se remonta a décadas atrás, cuando ambos iniciaron en el mundo de la comicidad en Nazca, considerándolo como un “hermano”.

Así, entre lagrimas, el exintegrante de ‘Los cómicos ambulantes’ aseguró que el chiclayano fue una persona bondadosa, especialmente con quienes más lo necesitaban, por lo que su partida ha dejado un gran vacío. “Triste… todos somos hijos de muerte, pero no pensé (que iba a morir) porque esto ha sido de la noche a la mañana (...) la gente lo quiere, la gente lo ama, porque ha sido una persona noble, una persona de corazón. Me da mucha pena, era como mi hermano menor. Lo conozco, él ha vivido en mi casa, mi madre lo conocía, lo criaba como a un hijo. Qué pena que se haya ido. Disculpen, es el desfogue que uno siente por el calor de la gente”, dijo a los medios presentes.