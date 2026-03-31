Por Redacción EC

El pasado 27 de marzo, la comicidad peruana vivió uno de sus momentos más tristes tras confirmarse el fallecimiento de Manolo Rojas, cuyo en los exteriores de su domicilio en La Victoria. Esta terrible noticia, sin duda, generó una serie de reacciones entre los personajes de la farándula, quienes lamentaron la pronta partida del reconocido humorista a los 64 años. Por ello, su legado y trayectoria en la radio, televisión y cine, construidos sobre el humor político y la sátira social, perdurarán de generación en generación. Entre sus imitaciones más icónicas están “Tulia” (Tula Rodríguez), el Zambo Cavero, Tongo, y el “Tigre” Tito Navarro, entre otros. Sin embargo, entre las personalidades de la pantalla chica que se mostraron vulnerables frente a las cámaras estuvo Katy Prado, la popular ‘Chikipluna’, quien tuvo sentidas palabras hacia el humorista peruano. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.