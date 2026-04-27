El programa “El Reventonazo de la Chola” se mantiene como líder de sintonía, repitiendo sus números el último fin de semana y consolidándose como el favorito del público con 10.5 puntos de rating, superando a los programas que compitieron en su horario el sábado 25 de abril.

Además, el reality “Sábado Super Star” también se mantuvo como líder de sintonía en su horario, con 8.8 puntos de rating. Ubicándose en el tercer lugar de los programas favoritos del último sábado.

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El top de programas más vistos lo completan espacios como “Los milagros de la rosa Perú” y dos episodios de “El chavo del 8”. Ellos completan el top 5 de espacios con mejor audiencia del fin de semana.

“El Reventonazo de la Chola” se mantiene como el programa más visto del fin de semana. (Foto: Difusión)

Programas como “Yo soy” y “JB Noticias” se han posicionado por detrás de los primeros lugares. El espacio de imitación de Latina, con Ricardo Morán, Mauri Stern y Jely Reátegui como jurado, se quedó con el sexto puesto con 7,6 puntos de rating en la medición.

Por su parte, el programa liderado por Jorge Benavides en Panamericana estuvo lejos de los primeros lugares y obtuvo solo 2,9 puntos de rating, la misma puntuación que tuvo el reality de convivencia “La Granja VIP”.

Hijo de Manolo Rojas ingresa a “El Reventonazo”

Manuelito Rojas, hijo de Manolo Rojas, fue anunciado como el flamante refuerzo de “El Reventonazo de la Chola”, siendo recibido por la ‘Chola Chabuca’ en la reciente edición de su programa, donde se animó a cantar con él.

“El Reventonazo de la Chola” se mantiene como el programa más visto del fin de semana. (Foto: Difusión)

“No tengo palabras para describir todo el todo el amor que reflejas hacia mi padre. Quiero agradecer de verdad, Cholita, por todo por este inmenso reconocimiento. Me siento muy honrado de formar parte... Y voy a demostrar, voy a dejar el legado de mi padre por lo alto. Padre, te amo mucho, te lo juro que lo voy a hacer por ti”, dijo el hijo del comediante Manolo Rojas, quien falleció el pasado 27 de marzo.