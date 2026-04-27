Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“El Reventonazo de la Chola” se mantiene como el programa más visto del fin de semana. (Foto: Difusión)
“El Reventonazo de la Chola” se mantiene como el programa más visto del fin de semana. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El programa “El Reventonazo de la Chola” se mantiene como líder de sintonía, repitiendo sus números el último fin de semana y consolidándose como el favorito del público con 10.5 puntos de rating, superando a los programas que compitieron en su horario el sábado 25 de abril.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.