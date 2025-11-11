La Chola Chabuca, personaje interpretado por Ernesto Pimentel, celebró con emoción los altos niveles de audiencia alcanzados por sus programas “El Reventonazo de la Chola” y “Esta Noche”, ambos emitidos por América Televisión. Durante el último fin de semana, las producciones se consolidaron como las más vistas del prime time, superando ampliamente a su competencia directa.

Según cifras de rating, “El Reventonazo de la Chola” registró 12.5 puntos, mientras que “Esta noche” alcanzó 11.7 puntos, duplicando los números de “Yo soy” (6.8) y triplicando a “JB en ATV” (4.1).

“Me siento muy feliz por el respaldo, el apoyo y la respuesta positiva del público. Somos un equipo que trabaja pensando en llevar cada sábado el mejor entretenimiento a las familias”, expresó Ernesto Pimentel.

Ernesto Pimentel celebra el liderazgo de sus programas en la televisión peruana. (Foto: América Televisión)

En su más reciente edición, “El Reventonazo” contó con la participación de Yiddá Eslava, Dina Páucar, el elenco de “Luz de Luna” y los exintegrantes de Son del Duke, mientras que “Esta Noche” recibió a Corazón Serrano y Dilbert Aguilar, reforzando su conexión con el público mediante música y humor.

“Como siempre he comentado, el éxito le pertenece a todo el equipo; los artistas y técnicos son piezas fundamentales para hacer un buen programa. Este año 2025 hemos competido con franquicias internacionales como ‘El gran chef’ y no nos han superado”, añadió Pimentel.

MÁS INFORMACIÓN: La Chola Chabuca se despide con tres funciones especiales en el circo

Lanzado en 2025, “Esta Noche” se ha convertido en una de las revelaciones del año. Por su set han pasado grandes figuras de la música peruana como Bartola, Lucía de la Cruz, Daniela Darcourt, Marisol y Josimar, consolidando una propuesta fresca y musical que conquistó al público.

Ernesto Pimentel celebra el liderazgo de sus programas en la televisión peruana. (Foto: América Televisión)

“‘Esta Noche’ empezó como un programa que saldría solo por tres meses, pero América Televisión decidió ampliarlo durante todo el año por su buena acogida. Hoy es líder en su horario y motivo de orgullo para todo el equipo”, concluyó el conductor.