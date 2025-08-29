Tras una exitosa temporada, la Chola Chabuca celebra su año más exitoso con funciones a ‘casa llena’, por lo que decidió ampliar su temporada circense con funciones especiales los días 29, 30 y 31 de agosto, a precios populares, en la explanada Makro de Plaza Norte.

Este cierre de temporada no solo estará cargado de color, risas y tradición, sino también será escenario de un homenaje al actor mexicano Edgar Vivar, entrañable intérprete del querido ‘Señor Barriga’ en la recordada serie “El Chavo del 8”.

De esta manera, el artista internacional, que se despide de los escenarios peruanos por un buen tiempo, recibirá el cariño de varias generaciones que crecieron con sus personajes.

Chola Chabuca se despide con tres funciones especiales en el circo. (Foto: Instagram)

“Estoy profundamente agradecido y feliz por la acogida del público. Celebrar 25 años de circo es un sueño cumplido, pero hacerlo rodeada de mi gente y con invitados tan especiales como Edgar Vivar, lo hace aún más inolvidable. Se hará una única función pata rendir un merecido homenaje a este gran artista como se lo merece”, expresó con emoción Ernesto Pimentel.

Cabe resaltar que las funciones ampliadas se realizarán los días 29, 30 y 31 de agosto en la carpa principal, y las entradas estarán disponibles en Teleticket, a precios populares.

Con esto, la temporada 2025 del circo de La Chola Chabuca se despide celebrando la tradición, el humor y la cultura popular, consolidando un legado de 25 años en las carpas.