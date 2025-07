La actriz y comediante mexicana María Antonieta de las Nieves, mundialmente conocida por su personaje de La Chilindrina en 'El Chavo del 8′, volvió al Perú después de cinco años, revelando que el país le provoca sentimientos encontrados.

En diálogo con 'Amor y Fuego’, la artista de 75 años expresó su alegría de reencontrarse con el público peruano, aunque también confesó que Lima le recuerda uno de los episodios más tristes de su vida: la muerte de su esposo, el productor y actor Gabriel Fernández.

“Perú es mi segunda casa. Me ha dado los mejores momentos de mi vida… y los peores también” , confesó visiblemente conmovida.

La Chilindrina estuvo casada con el actor y productor Gabriel Fernández, quien también participó en 'El Chavo del 8' | Foto: Amor y Fuego (Captura)

Según relató, en su última visita al Perú en 2019, llegó junto a su esposo, quien ya presentaba problemas de salud. Aunque ella insistió en que lo más importante era su bienestar, Fernández quiso acompañarla de todas formas.

“Le decía: primero está tu salud, pero me respondía: ‘Mi salud no importa, me pondré bien allá’. Pero desgraciadamente no fue así” , contó. “Llegando a México, fuimos al hospital y solo aguantó seis días. Falleció”.

Gabriel Fernández fue su esposo por más de 40 años, y también formó parte del universo de 'El Chavo del 8′ como actor de reparto y voz oficial de las presentaciones del programa.

La Chilindrina regresa al Perú con el ‘Gran circo estelar’

A pesar del dolor, María Antonieta decidió volver a Lima para encabezar el espectáculo “El Gran Circo Estelar”, que se presenta del 25 de julio al 10 de agosto en el Mall del Sur, en San Juan de Miraflores.

El espectáculo combina humor, música y nostalgia con un elenco internacional de artistas circenses, cantantes, bailarines y payasos.

“La he pasado bien. Me han dado tanto cariño y amor que ya estoy bien ahora”, dijo sonriente al finalizar la entrevista. “Estoy feliz y encantada, los quiero mucho, espero que mi show les guste”.