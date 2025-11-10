Ramón García reapareció en redes sociales luego de permanecer 16 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati. A través de un video, el actor agradeció a las personas e instituciones que lo apoyaron en esta difícil etapa.

El actor que dio vida a ‘Chapana’ en “Los Choches” compartió un video en el que agradeció el respaldo que recibió y celebró esta nueva oportunidad.

“Hola, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias. Primero al Señor”, dijo Ramón García, quien también agradeció “a la provincia peruana de Los Franciscanos Capuchinos, a la parroquia Cristo Salvador, también a la iglesia metodista”.

Asimismo, el actor agradeció al personal de emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati encargado de su operación, así como a sus amigos de Inter Artis Perú, sus amigos paleteros de la playa y a sus alumnos de teatro.

“Muchos pensaban que me iba al otro lado, pero todavía no me toca y hay Ramón para rato”, reconoció Ramón García en su video, donde luce sonriente y con un mejor semblante.

Como era de esperarse, la publicación de Ramón García en redes sociales ha sido del agrado de sus fans y muchos se han sumado a los mensajes positivos por la recuperación del conocido actor nacional.