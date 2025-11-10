Ramón García reapareció en redes sociales luego de permanecer 16 días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati. A través de un video, el actor agradeció a las personas e instituciones que lo apoyaron en esta difícil etapa.
El actor que dio vida a ‘Chapana’ en “Los Choches” compartió un video en el que agradeció el respaldo que recibió y celebró esta nueva oportunidad.
LEE: “Entró en una sepsis que derivó en un shock séptico..., pero está saliendo de eso”: Esposa de Ramón García da detalles del estado de salud
“Hola, quiero aprovechar esta ocasión para dar las gracias. Primero al Señor”, dijo Ramón García, quien también agradeció “a la provincia peruana de Los Franciscanos Capuchinos, a la parroquia Cristo Salvador, también a la iglesia metodista”.
Asimismo, el actor agradeció al personal de emergencia del Hospital Edgardo Rebagliati encargado de su operación, así como a sus amigos de Inter Artis Perú, sus amigos paleteros de la playa y a sus alumnos de teatro.
“Muchos pensaban que me iba al otro lado, pero todavía no me toca y hay Ramón para rato”, reconoció Ramón García en su video, donde luce sonriente y con un mejor semblante.
MÁS INFORMACIÓN: Ramón García internado en UCI: organizan colecta solidaria por la salud actor
Como era de esperarse, la publicación de Ramón García en redes sociales ha sido del agrado de sus fans y muchos se han sumado a los mensajes positivos por la recuperación del conocido actor nacional.
TE PUEDE INTERESAR
- ¿Qué piensa Ramón García sobre la carrera de actor que lleva Nicola Porcella en México?
- Yvonne Frayssinet y Ramón García reciben distinción de Personalidad Meritoria de la Cultura
- “Yo soy”: Imitadora de Ado revela que no la dejaron pasar el casting por insólito motivo
- Susy Díaz confesó que tuvo un ‘affaire’ con ‘El General’: “Tengo mi guardado”
- Susy Díaz reveló que Christian Cueva le escribió: “En esa época él estaba metiendo goles”
Contenido sugerido
Contenido GEC