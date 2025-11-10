Antes de sentarse en el sillón rojo de “El valor de la verdad”, Susy Díaz ofreció una reveladora entrevista en el podcast de su amiga Deisy Araujo y confesó, entre otros detalles, que tuvo un ‘affaire’ con el cantante Edgardo Armando Franco, más conocido como ‘El General’.
En conversación con Deysi Araujo, Susy Díaz reveló que mantuvo en secreto su relación con el cantante panameño. “Tengo mi guardado, pero nadie me lo ha encontrado. No estés sacando todo el buffet que he comido”, empezó diciendo la exvedette.
“Fue un choque y fuga. Vino a hacer una presentación y después se fue y nunca más regresó a Lima a hacer shows”, confesó al hablar de su romance con ‘El General’.
Si bien no quiso dar muchos detalles del encuentro que tuvo con el cantante panameño, Susy Díaz no tuvo reparos en elogiar la música de ‘El General’. “Sus canciones son maravillosas. Me gustan todas sus canciones”, puntualizó.
¿Quién es ‘El General’?
El General, cuyo nombre real es Edgardo Franco, fue un cantante y productor panameño considerado uno de los pioneros del reguetón y del reggae en español. En la década de los 90, alcanzó fama internacional con éxitos como Te ves buena, Rica y apretadita y Tu pum pum, temas que mezclaban ritmos caribeños con letras urbanas y bailables, abriendo el camino para el desarrollo del género urbano latino.
Su estilo marcó una época y lo convirtió en referente de la música tropical moderna. Tras una carrera llena de reconocimientos y giras internacionales, El General se retiró a mediados de los 2000 para dedicarse a su vida personal y espiritual, dejando un legado que influenció a artistas posteriores como Daddy Yankee, Don Omar y otros exponentes del reguetón.
