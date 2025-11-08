‘El valor de la verdad’ de Susy Díaz EN VIVO | Últimas noticias de su presentación en el sillón rojo
“ Este domingo, Susy Díaz llega a El valor de la verdad para contarlo todo: su vida, sus amores, sus escándalos y su verdad”, se lee en el avance emitido en la cuenta de Instagram del programa.
También puedes ver la presentación de Susy Díaz en el sillón rojo vía YouTube en el canal oficial de 'El valor de la verdad'.
El segmento que conduce el periodista Beto Ortiz será emitido este domingo a las 10 p.m., después de Panorama, a través del canal Panamericana Televisión.
Susy Díaz, exvedette, excongresista, empresaria y figura indiscutible de la farándula peruana, es la nueva invitada a ‘ El valor de la verdad’ este domingo 9 de noviembre.
Susy Díaz contará detalles de su vida artística, personal y sentimental este domingo en una nueva edición de 'El valor de la verdad' | Foto: Instagram