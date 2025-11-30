La Navidad se vivirá a lo grande en el Parque de la Exposición con la primera edición de La Feria Panetón, un evento familiar que reunirá música, gastronomía y actividades especiales el 20 y 21 de diciembre. Esta edición contará con Susy Díaz, Daniela Darcourt, Los Toribianitos y más. Las entradas ya están disponibles en Joinnus.
El público podrá degustar y adquirir una amplia variedad de productos navideños en un solo lugar. La feria incluirá una gran zona de regalos, paviferia, estación de envoltura, concursos, premios y diversos emprendimientos pensados para las celebraciones de fin de año.
El evento ofrecerá espacios de entretenimiento para todas las edades. Los asistentes podrán conocer a Papá Noel, participar en talleres de manualidades, disfrutar de juegos mecánicos e inflables y presenciar el esperado encendido del árbol navideño.
La zona gastronómica reunirá a reconocidas marcas como El Chinito, Doomo Saltado, Edo, Tori, Café A Bistro y Big Boy, que ofrecerán opciones ideales para compartir en familia.
Además, las marcas participantes presentarán activaciones y sorpresas durante toda la jornada, reforzando el ambiente festivo y celebratorio de la feria.
La música en vivo será uno de los grandes atractivos. El escenario recibirá a Susy Díaz, Daniela Darcourt, Los Toribianitos, Bareto, La Nueva Invasión, Los Arlequines y Camagüey, junto a clases de cocina y shows navideños.
