Con el cierre del año cerca, el Adviento vuelve a ser uno de los periodos más consultados del calendario religioso. Sus fechas cambian cada año y a veces se pierden de vista en medio de los intensos preparativos navideños, por lo que muchos fieles buscan confirmar con exactitud cuándo inicia y cómo seguirlo adecuadamente.

Por eso resulta importante precisar su inicio y el lugar que ocupa en la vida de la Iglesia. En esta nota encontrarás la información clave para ubicar el Adviento 2025 y comprender la relevancia de este periodo dentro del calendario litúrgico y las celebraciones navideñas.

¿CUÁNDO INICIA EL ADVIENTO 2025 Y QUÉ SIGNIFICA?

El Adviento de 2025 comenzará el domingo 30 de noviembre, fecha que marca el punto de partida para las cuatro semanas de preparación previas a la Navidad. Este tiempo simboliza la espera del nacimiento de Cristo y, al mismo tiempo, da inicio a un nuevo año litúrgico, dejando atrás el prolongado período del Tiempo Ordinario. Tradicionalmente, el Adviento invita a disponer el corazón y el hogar con esperanza y paciencia antes de celebrar la Natividad.

¿CUÁNDO FINALIZA EL TIEMPO DE ADVIENTO?

El cierre de este periodo llega siempre en la víspera navideña. En 2025, el Adviento culminará el martes 24 de diciembre, justo al empezar la Nochebuena. Ese momento marca el paso inmediato hacia las celebraciones propias del tiempo de Navidad dentro de la Iglesia.

(Foto: Lana / Pexels)

¿CÓMO SE FIJAN LAS FECHAS DEL ADVIENTO CADA AÑO?

Las fechas del Adviento no son fijas porque dependen del domingo que quede más cercano al 30 de noviembre, día dedicado a San Andrés Apóstol. Desde ese domingo se cuentan tres más, completando así los cuatro domingos que conforman esta estación. En 2025, la festividad de San Andrés cae en miércoles, por lo que el primer domingo se adelanta a la fecha más próxima anterior.

¿CUÁLES SON LOS DOMINGOS DE ADVIENTO 2025?

Aquí tienes el calendario exacto:

Primer domingo: 30 de noviembre de 2025, inicio del nuevo ciclo litúrgico.

Segundo domingo: 7 de diciembre de 2025.

Tercer domingo: 14 de diciembre de 2025, conocido como Domingo de Gaudete, día asociado a la alegría, simbolizado por la vela rosada en la corona de Adviento y por las vestiduras del mismo color en la liturgia.

Cuarto domingo: 21 de diciembre de 2025, a solo un día de la Nochebuena.

(Foto: Agencias)

¿QUÉ VIENE DESPUÉS DEL ADVIENTO?

Una vez iniciado el 24 de diciembre por la noche, comienza el tiempo de Navidad, que se extiende hasta la fiesta del Bautismo del Señor. Aunque el calendario varía según el año, esta celebración suele ubicarse a inicios de enero; en este caso, el ciclo navideño concluirá el 8 de enero de 2026, según informa la plataforma Hallow.

¿CUÁNDO SON LOS 12 DÍAS DE NAVIDAD Y LA EPIFANÍA?

Los tradicionales 12 días de Navidad se cuentan desde el 25 de diciembre hasta el 5 de enero, víspera de la Epifanía. Esta última se celebra el 6 de enero, recordando la llegada de los Reyes Magos al lugar donde se hallaba el Niño Jesús.

VÍDEO RECOMENDADO: