La corona de Adviento no es solo una decoración navideña, es el símbolo litúrgico más importante para preparar el corazón en el camino hacia la Navidad. Aquí te contamos qué es exactamente esta tradición, el profundo significado de sus elementos, qué representan los colores de sus cuatro velas y cuáles son las oraciones que debes rezar cada domingo de Adviento.

¿Qué es la corona de Adviento?

La corona de Adviento es una tradición cristiana que se utiliza para marcar los cuatro domingos inmediatamente anteriores a la Navidad. Consiste en un aro de ramas verdes entrelazadas, con cuatro velas dispuestas uniformemente y representa la espera gozosa y vigilante del nacimiento de Jesús.

¿Qué significa cada elemento?

Cada parte de la corona tiene un significado profundo que nos prepara para la llegada de Cristo:

El Círculo: Al no tener principio ni fin, simboliza la eternidad y la unidad de Dios. También representa el amor que nos envuelve y que es infinito.

Al no tener principio ni fin, simboliza la eternidad y la unidad de Dios. También representa el amor que nos envuelve y que es infinito. Las Ramas Verdes: Como el pino o el abeto, representan la esperanza y la vida que no cesa, incluso en el invierno. Simbolizan la vida inmortal que Cristo trae.

Como el pino o el abeto, representan la esperanza y la vida que no cesa, incluso en el invierno. Simbolizan la vida inmortal que Cristo trae. El Listón Rojo: Representa el amor de Dios que nos envuelve y la pasión de Cristo que se acerca.

Representa el amor de Dios que nos envuelve y la pasión de Cristo que se acerca. La Luz de las Velas: Simbolizan a Cristo como la Luz del mundo que disipa la oscuridad que nos rodea. A medida que se acerca la Navidad, la luz aumenta progresivamente.

El misterio de las velas: Colores y orden

La parte central del rito son las cuatro velas, que se encienden progresivamente durante los cuatro domingos:

Primera Vela (Morada): Representa la Esperanza y la Vigilancia.

Representa la y la Vigilancia. Segunda Vela (Morada): Representa la Fe y la Conversión.

Representa la y la Conversión. Tercera Vela (Rosa/Rosada): Representa la Alegría y el Gozo (Domingo Gaudete).

Representa la y el Gozo (Domingo Gaudete). Cuarta Vela (Morada): Representa el Amor y la Paz.

Oraciones para encender la corona cada domingo

El rito incluye encender la vela correspondiente y realizar una breve oración en familia o comunidad.

Primer domingo de Adviento: la esperanza

Se enciende la primera vela morada.

Reflexión: Meditamos sobre la esperanza de la llegada del Mesías. Oramos pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de la vigilancia espiritual.

Meditamos sobre la esperanza de la llegada del Mesías. Oramos pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de la vigilancia espiritual. Oración: “Señor, al encender esta primera vela, te pedimos que la luz de tu esperanza disipe toda oscuridad en nuestros corazones y nos prepare para recibirte con alegría”.

Segundo domingo de Adviento: la fe

Se enciende la segunda vela morada.

Reflexión: Nos centramos en la fe de la Virgen María y de Juan el Bautista. Oramos por la conversión y por un aumento de nuestra fe.

Nos centramos en la fe de la Virgen María y de Juan el Bautista. Oramos por la conversión y por un aumento de nuestra fe. Oración: “Señor, la luz que aumenta nos recuerda tu inminente llegada. Ayúdanos a vivir la fe con valentía y a preparar nuestros caminos para tu nacimiento”.

Tercer domingo de Adviento: la alegría

Se enciende la vela rosa.

Reflexión: Es el domingo de la alegría, un descanso en la penitencia, pues la Navidad está a las puertas. Meditamos en el gozo del anuncio.

Es el domingo de la alegría, un descanso en la penitencia, pues la Navidad está a las puertas. Meditamos en el gozo del anuncio. Oración: “Señor, al encender esta vela de color rosa, experimentamos el gozo de tu cercanía. Que esta alegría nos impulse a ser testigos de tu amor en el mundo”.

Cuarto domingo de Adviento: el amor

Se enciende la última vela morada.

Reflexión: Meditamos en el amor inmenso de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, a través de la figura de la Virgen María.

Meditamos en el amor inmenso de Dios manifestado en la entrega de su Hijo, a través de la figura de la Virgen María. Oración: “Señor, al encender la última luz, reconocemos que el Adviento ha terminado. Te pedimos que nos concedas vivir el don de la Navidad con el corazón lleno de tu amor y paz”.

¿Cuándo se bendice la corona de Adviento?

La corona debe ser bendecida formalmente por un sacerdote o diácono antes de que se encienda la primera vela, tradicionalmente el sábado antes del primer domingo de Adviento o el mismo domingo, al inicio de la misa.

¿Cuál es el orden correcto para encender las velas?

Se encienden en el orden cronológico de los domingos. La tradición más común es: Morada (1), Morada (2), Rosa (3), y finalmente Morada (4). La luz debe mantenerse encendida por un tiempo durante la celebración familiar.

¿Cuándo se quita la corona de Adviento?

La corona de Adviento se quita después de que ha terminado el tiempo litúrgico de la Navidad, generalmente después de la fiesta de la Epifanía del Señor (6 de enero) o de la fiesta del bautismo del Señor.