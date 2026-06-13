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¿Cuándo y en qué parte del Perú se regalarán mil platos de ceviche por su día? | Foto: Andina
¿Cuándo y en qué parte del Perú se regalarán mil platos de ceviche por su día? | Foto: Andina
Por Redacción EC

Los amantes del ceviche tendrán una oportunidad especial para celebrar el día dedicado a este emblemático plato peruano. Como parte de una actividad organizada en el sur del país, se anunció la entrega gratuita de mil porciones para el público, en una jornada que busca promover una de las preparaciones más representativas de la gastronomía nacional. La iniciativa reunirá a especialistas del rubro y espera convocar a una gran cantidad de asistentes debido al interés que suele generar este tipo de eventos. Además, la actividad servirá para destacar la importancia cultural e histórica de esta receta, reconocida como parte fundamental de la identidad gastronómica peruana. Conoce dónde se realizará la actividad, cuándo comenzará la distribución de los platos y qué otras sorpresas se han preparado por el Día Nacional del Ceviche.

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