Los amantes del ceviche tendrán una oportunidad especial para celebrar el día dedicado a este emblemático plato peruano. Como parte de una actividad organizada en el sur del país, se anunció la entrega gratuita de mil porciones para el público, en una jornada que busca promover una de las preparaciones más representativas de la gastronomía nacional. La iniciativa reunirá a especialistas del rubro y espera convocar a una gran cantidad de asistentes debido al interés que suele generar este tipo de eventos. Además, la actividad servirá para destacar la importancia cultural e histórica de esta receta, reconocida como parte fundamental de la identidad gastronómica peruana. Conoce dónde se realizará la actividad, cuándo comenzará la distribución de los platos y qué otras sorpresas se han preparado por el Día Nacional del Ceviche.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SE ENTREGARÁN LOS MIL PLATOS DE CEVICHE?

La ciudad de Ica será el escenario de la actividad especial para rendir homenaje al ceviche. El sábado 27 de junio, desde las 10 de la mañana, vecinos y visitantes podrán acudir al Campo Ferial “Alfredo Elías Vargas”, ubicado en la avenida Cutervo s/n, para participar en la entrega gratuita de mil porciones de este tradicional plato peruano.

La jornada se desarrollará como parte de las actividades previas al Día Nacional del Ceviche, que se conmemora cada 28 de junio en todo el territorio peruano.

Ceviche.

¿QUÉ RECOMENDACIONES SE HAN BRINDADO A LOS ASISTENTES?

Las autoridades locales señalaron que la cantidad de platos es limitada, por lo que aconsejaron llegar con anticipación al recinto. En experiencias similares se ha registrado una importante asistencia de personas, motivo por el cual podrían generarse largas filas durante las primeras horas del evento. Asimismo, se pidió respetar las indicaciones del personal encargado y mantener el orden para facilitar el desarrollo de la actividad.

¿QUIÉNES PARTICIPARÁN EN ESTA CELEBRACIÓN GASTRONÓMICA?

La preparación de las porciones estará a cargo de distintas cevicherías de la zona, que elaborarán el tradicional plato en el mismo lugar del evento. Además de ofrecer las degustaciones, los establecimientos compartirán algunos consejos relacionados con la elaboración del ceviche, permitiendo que los asistentes conozcan más detalles sobre las técnicas y cuidados que intervienen en esta emblemática receta peruana.

El ceviche es uno de los platos más famosos de la gastronomía peruana. / EMILY WABITSCH

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA NACIONAL DEL CEVICHE?

Cada 28 de junio se realizan actividades especiales para destacar el valor gastronómico y cultural del ceviche. La fecha fue oficializada en 2008 mediante una resolución del Ministerio de la Producción con la finalidad de promover el consumo de recursos hidrobiológicos. Sin embargo, el reconocimiento de este plato va más allá, ya que en 2004 fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación debido a su importancia dentro de la historia culinaria del país.

¿CUÁL ES EL ORIGEN HISTÓRICO DEL CEVICHE?

Diversas investigaciones sostienen que las raíces del ceviche se remontan a las antiguas culturas de la costa norte peruana. Durante la época de los mochicas ya se consumían preparaciones a base de pescado fresco combinado con ingredientes ácidos y ají. Con el paso de los siglos y la incorporación de productos traídos por los españoles, como el limón y la cebolla, la receta evolucionó hasta convertirse en la versión que actualmente se disfruta en hogares, mercados y restaurantes de todo el Perú, según informa Infobae.

VÍDEO RECOMENDADO: