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El verdadero desafío del ceviche comienza en el mar

“El reto ya no consiste solo en preservar una receta, sino en proteger el océano, biodiversidad y comunidades que hacen posible que el ceviche siga siendo parte de la identidad del Perú”.

    Alejandra Longa López
    Por

    Docente de Gestión e Innovación en Gastronomía de la Universidad San Ignacio de Loyola

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La historia del ceviche demuestra que la adaptación ha sido parte de su evolución". Foto: GEC
    "La historia del ceviche demuestra que la adaptación ha sido parte de su evolución". Foto: GEC
    / HUGO/PEREZ

    Cada 28 de junio, el Perú celebra el Día Nacional del Ceviche, un plato que trasciende la gastronomía para convertirse en símbolo de identidad y patrimonio reconocido por el Estado Peruano y la Unesco. Sin embargo, el principal desafío para su futuro ya no está en la receta, sino en el deterioro de las condiciones del océano, amenazado por el cambio climático y la posible ocurrencia de nuevos eventos de El Niño.

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