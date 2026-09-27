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Pensar antes que temer

“La posibilidad revolucionaria de la inteligencia artificial reside en que nos permite pensar junto a una inteligencia distinta de la nuestra”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La inteligencia artificial (IA) no tiene que reproducir las limitaciones de la inteligencia humana. Su desarrollo puede orientarse hacia objetivos relacionados con la preservación de la vida, la generación de conocimiento, la cooperación y el bien común". Ilustración: El Comercio
    "La inteligencia artificial (IA) no tiene que reproducir las limitaciones de la inteligencia humana. Su desarrollo puede orientarse hacia objetivos relacionados con la preservación de la vida, la generación de conocimiento, la cooperación y el bien común". Ilustración: El Comercio

    Las últimas advertencias sobre la inteligencia artificial parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Jacob Coxon, exinvestigador de Anthropic, alertó que sistemas cada vez más autónomos podrían adquirir pronto capacidades extraordinarias para vulnerar redes informáticas. Evan Hubinger, también investigador de Anthropic, ha ido más lejos y estima en más de 10% la posibilidad de que la IA provoque la extinción humana durante la próxima década. No son certezas, desde luego, pero tampoco temores infundados. Lo que más bien sorprende (o no) es que hayamos llegado hasta aquí sin haber resuelto antes algunas preguntas elementales.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.