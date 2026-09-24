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La universidad debe ponerse al día

“Desde las universidades, el modelo de aula con carpetas, en donde los estudiantes escuchan y el docente habla, debe cambiar”.

    Cristina Dreifuss
    Por

    Arquitecta y profesora de Historia del Arte en la Universidad de Lima

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    Resumen

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    "Desde las universidades, el modelo de aula con carpetas, en donde los estudiantes escuchan y el docente habla, debe cambiar". Ilustración: El Comercio.
    "Desde las universidades, el modelo de aula con carpetas, en donde los estudiantes escuchan y el docente habla, debe cambiar". Ilustración: El Comercio.

    Hace más de 25 años, un profesor con trayectoria de dos décadas en el mundo laboral nos contó una anécdota: cuando él salió de la universidad, ocupó un espacio en la casa familiar, puso un escritorio y una silla, e instaló un teléfono. Se anunció en las páginas amarillas y en los clasificados (para quien los recuerde) y esperó. Al cabo de pocos días, el teléfono empezó a sonar y, desde entonces, no le ha faltado trabajo.

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