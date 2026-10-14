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Ciclovías: cada uno tiene su espacio

“Eliminar ciclovías por eliminar es tan irresponsable como construirlas sin planificación. Entre ambos extremos existe una respuesta sensata: evaluarlas, adecuarlas, conectarlas y dotarlas de seguridad”.

    Carlomagno Chacón
    Por

    Abogado y político

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "Necesitamos recuperar ese principio básico de convivencia urbana". (Composición: GEC)
    "Necesitamos recuperar ese principio básico de convivencia urbana". (Composición: GEC)

    Proponer la eliminación de las ciclovías es un despropósito. Hacerlo sin estudios técnicos, como si las políticas públicas pudieran diseñarse al calor de un aplauso o de una publicación en redes sociales, no es valentía: es populismo. Y convertir la movilidad urbana en una pelea entre ciclistas y conductores es, además, una manera irresponsable de hacer política.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.