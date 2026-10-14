Ciclovías: cada uno tiene su espacio

Proponer la eliminación de las ciclovías es un despropósito. Hacerlo sin estudios técnicos, como si las políticas públicas pudieran diseñarse al calor de un aplauso o de una publicación en redes sociales, no es valentía: es populismo. Y convertir la movilidad urbana en una pelea entre ciclistas y conductores es, además, una manera irresponsable de hacer política.

Las ciudades no deben organizarse enfrentando a quienes las habitan. Cada uno tiene su espacio: el peatón, el ciclista, el usuario del transporte público y el conductor. Todos tienen derecho a desplazarse, pero también la obligación de respetar al otro. En la pirámide de la movilidad urbana, el peatón ocupa la cúspide, porque es el más vulnerable. Después se encuentran los medios de transporte no motorizados, el transporte público y, finalmente, los vehículos particulares. Esto no significa declarar enemigo al automóvil, sino ordenar la ciudad con sentido común y criterios de seguridad.

Existen ciclovías construidas desde hace muchos años. Algunas funcionan adecuadamente; otras presentan problemas de diseño, continuidad, señalización o segregación. Esa realidad no se resuelve eliminándolas indiscriminadamente, sino evaluándolas técnicamente, corrigiendo sus deficiencias y adecuándolas a la normativa vigente.

En diciembre del 2024, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones aprobó el Manual de Diseño Geométrico para Infraestructura Ciclovial para Vías Urbanas. Este documento establece criterios técnicos sobre planificación, dimensiones, intersecciones, señalización, segregación, seguridad y conexión de las ciclovías. Allí debe comenzar cualquier propuesta seria: en la evidencia, en la normativa y en el análisis de cada vía; no en tiros al aire lanzados únicamente para generar polémica o polarización.

Lo que corresponde es realizar una evaluación integral de la red ciclovial. Debemos identificar qué tramos están bien implementados, cuáles necesitan mantenimiento, cuáles representan un riesgo y cuáles deben ser rediseñados. También se debe garantizar su continuidad, mejorar la señalización, reforzar la segregación y prestar especial atención a las intersecciones, donde suelen producirse los mayores conflictos entre peatones, ciclistas y vehículos.

Una ciclovía mal diseñada no se defiende por capricho: se corrige. Una ciclovía peligrosa no se conserva por ideología: se transforma. Pero una ciclovía necesaria tampoco se elimina para obtener titulares. Gobernar significa distinguir, evaluar y decidir con responsabilidad.

El transporte no motorizado se está convirtiendo en una alternativa para más personas, no para menos. Darle la espalda a esa realidad sería condenar a nuestras ciudades a permanecer detenidas, mientras las ciudades más avanzadas del mundo construyen sistemas de movilidad integrados. Esas ciudades no destacan porque hayan expulsado a los automóviles o hayan impuesto la bicicleta como única forma de desplazamiento. Destacan porque cuentan con transporte público eficiente, veredas accesibles, ciclovías seguras y calles ordenadas en las que cada usuario conoce y respeta su espacio.

Necesitamos recuperar ese principio básico de convivencia urbana. El peatón no debe caminar con miedo; el ciclista no debe jugarse la vida; el conductor no debe encontrarse con diseños improvisados; y el vecino no debe soportar decisiones adoptadas sin sustento técnico.

La movilidad sostenible no puede ser una bandera ideológica ni un recurso electoral. Es una política pública que exige planificación, conocimiento y equilibrio. No se trata de estar a favor o en contra de las bicicletas. Se trata de estar a favor de una ciudad segura, moderna y ordenada.

Eliminar ciclovías por eliminar es tan irresponsable como construirlas sin planificación. Entre ambos extremos existe una respuesta sensata: evaluarlas, adecuarlas, conectarlas y dotarlas de seguridad. Las propuestas municipales no pueden ser ocurrencias destinadas a producir un instante de popularidad. Deben ser soluciones capaces de mejorar la vida de los vecinos.

En nuestra ciudad no sobra nadie. Cada uno tiene su espacio.