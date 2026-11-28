Los perros, los gatos, los peces. Mientras la soledad va en aumento, las mascotas del mundo corren a acompañarnos. Salgo un domingo a dar una vuelta por el barrio. Las multitudes de peatones van más despacio que otros días. De pronto, veo a un señor apurado, algo mayor, que está cargando a su perro. Lo lleva en los brazos como a un hijo. Uno puede adivinar que se dirige a un veterinario de emergencia. Hay que cuidar y proteger a los animales que en algunos casos, como dice Bashevis Singer, viven su “Auschwitz eterno”. Las mascotas con frecuencia nos ofrecen un bien perdido, el amor incondicional. Su población va en aumento.

Recuerdo que alguna vez Blanca Varela me dijo que se identificaba mucho con la mirada bondadosa y triste de algunos perros. En uno de sus poemas, Miguel de Unamuno interpreta la mirada de su perro que, poco antes de morir, le pregunta en silencio: “¿A dónde vamos?”. La lucidez y el reconocimiento que transmiten sus ojos nos compensan con creces de las múltiples formas del desamparo. Entiendo a las personas que les rinden culto a los peces en un acuario, es decir un laboratorio colorido de la vida, con sus burbujas y sus ciclos de alimentación. Pero los peces son seres distantes que nunca nos miran. En las miradas de los gatos y de los perros, en cambio, podemos sentir algunas palabras que las rondan.

Es un fenómeno global. Mientras cae la natalidad y aumenta la soledad, se multiplica el número de mascotas. Se calcula que hay más de mil millones en todo el mundo. En lugares como Buenos Aires, Japón y España hay más perros que niños de hasta 10 años. En el Perú, según el INEI, el 64% de los hogares tiene mascotas. Hay un promedio de 2,5 por casa.

En algún momento de la historia, hace cinco mil años, una raza de lobos se incorporó a la domesticidad de una familia, lo mismo que luego un tipo de felinos. Desde entonces, han pasado a la inmortalidad. Borges le escribió a su gato Beppo: “No son más silenciosos los espejos ­-ni más furtiva el alba aventurera; -eres, bajo la luna, esa pantera -que nos es dado divisar de lejos.” Thomas Mann le dedicó a su perro su maravillosa novela corta “Un hombre y su perro”. Paul Auster tomó la conciencia de un perro para que fuera el narrador de “Timbuktu”. Lo único que quiere el señor Bones, el protagonista, es ver a su amo después de la muerte en algún paraíso.

El amor incondicional de los animales se expresa a través de gestos y miradas. Privados del lenguaje, la mirada de una mascota es una de las experiencias más conmovedoras o inquietantes que podemos tener.

Escribo todo esto, en realidad, porque siempre fui un aficionado a la compañía de las mascotas. A todas las he querido con la misma convicción, la de que nunca íbamos a separarnos. Hoy sin embargo, tuvimos que ver partir a Mozza, a la que tantas veces sentí ronronear en mis rodillas. Con su color plomo y sus patas suaves y dulces, había hecho suyos algunos rincones donde se sentaba. Desde allí miraba el mundo con esa majestad sensual y serena que tienen los felinos. Con frecuencia me dirigía unos ojos verdes, de un hechizo sobrenatural. Eran ojos llenos de preguntas. Y esa mirada va a seguir conmigo. Gracias por tanto, querida amiga.