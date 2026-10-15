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Gobernanza multinivel para impulsar el emprendimiento en el Perú

“Los próximos gobernadores y alcaldes tienen la oportunidad de impulsar esta colaboración desde el inicio de su gestión”.

    Carlos Andrés Díaz Rojas
    Por

    Investigador del Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    "La voluntad y el esfuerzo individual para emprender no son suficientes. Las empresas necesitan desarrollar capacidades y acceder a recursos clave para crecer". (Foto: GEC)
    "La voluntad y el esfuerzo individual para emprender no son suficientes. Las empresas necesitan desarrollar capacidades y acceder a recursos clave para crecer". (Foto: GEC)

    Emprender forma parte de la vida de muchas familias peruanas. Detrás de cada negocio hay esfuerzo, creatividad y una aspiración de progreso que merece encontrar oportunidades para desarrollarse. Las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones en enero tienen una responsabilidad frente a esa aspiración: contribuir a que más emprendimientos puedan consolidarse, innovar y generar empleo de calidad.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.