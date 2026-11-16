Por Redacción EC

Una nueva historia está por comenzar para Jesús Neyra, aunque esta vez no tendrá que memorizar diálogos, ponerse frente a las cámaras ni interpretar una vida ajena. El actor peruano sorprendió a sus seguidores al comunicar que se convertirá en padre por primera vez, una noticia que decidió compartir de una manera poco convencional y que rápidamente despertó una ola de felicitaciones en las redes sociales. A sus 36 años, el artista se prepara para asumir uno de los papeles más importantes de su vida. La noticia no tardó en llamar la atención de quienes han seguido su trayectoria en la televisión peruana. Neyra, recordado por su participación en producciones como ‘Al fondo hay sitio’, dejó por un momento de lado su faceta artística para mostrar una noticia que pertenece exclusivamente a su ámbito personal. Esta vez, el protagonista de la publicación no era un nuevo proyecto televisivo ni algún personaje de ficción, sino el bebé que espera.

Merlín IA

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