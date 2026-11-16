El misterio que mantuvo en vilo a la industria cinematográfica durante años finalmente ha llegado a su fin. Robert Pattinson ha sido elegido oficialmente como el nuevo James Bond, tomando el relevo de Daniel Craig para protagonizar la próxima entrega de la icónica franquicia de espionaje.

Tras meses de intensos rumores, audiciones secretas y especulaciones que apuntaban a nombres como Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill o Theo James, los productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson se han decantado por el protagonista de “The Batman” y “Tenet” para liderar esta nueva etapa del agente 007.

Robert Pattinson is James Bond https://t.co/3GulkhblDp — James Bond (@007) November 16, 2026

¿Por qué Robert Pattinson fue escogido como James Bond?

La elección de Pattinson marca un giro interesante para la saga, apostando por un perfil versátil que combina el atractivo de las grandes superproducciones con el prestigio del cine de autor.

Experiencia en el género de acción y espionaje: Su participación en “Tenet” (2020), bajo la dirección de Christopher Nolan, ya dejó entrever su capacidad para desenvolverse con elegancia en tramas de espías, trajes a medida y secuencias de acción de alto voltaje.

Su participación en “Tenet” (2020), bajo la dirección de Christopher Nolan, ya dejó entrever su capacidad para desenvolverse con elegancia en tramas de espías, trajes a medida y secuencias de acción de alto voltaje. Versatilidad actoral: Desde su paso por Crepúsculo hasta sus aclamados papeles en “El Faro”, “Good Time” y su versión oscura y detectivesca de Bruce Wayne en “The Batman”, el actor británico ha demostrado tener el rango dramático necesario para aportar una nueva capa de complejidad psicológica al personaje creado por Ian Fleming.

Desde su paso por Crepúsculo hasta sus aclamados papeles en “El Faro”, “Good Time” y su versión oscura y detectivesca de Bruce Wayne en “The Batman”, el actor británico ha demostrado tener el rango dramático necesario para aportar una nueva capa de complejidad psicológica al personaje creado por Ian Fleming. Proyección a largo plazo: Con una edad ideal para comprometerse con varias entregas durante la próxima década, Pattinson permite a MGM y Amazon construir una continuidad sólida para el universo cinematográfico de Bond.

Todos los actores que han sido James Bond a lo largo de los años

Con este anuncio, Robert Pattinson se convierte en el séptimo actor oficial en encarnar al agente secreto del MI6 dentro de la cronología principal producida por Eon Productions. A lo largo de más de seis décadas de historia cinematográfica, estos son los intérpretes que han dado vida a 007:

Sean Connery (1962 – 1967; 1971): El pionero que definió la esencia, el carisma y el estilo del personaje desde “Dr. No” hasta “Diamantes para la eternidad” (además de regresar en la cinta no oficial “Nunca digas nunca jamás” en 1983). George Lazenby (1969): El modelo australiano protagonizó una única entrega, “Al servicio secreto de Su Majestad”, considerada hoy en día una de las películas de culto más valoradas de la franquicia. Roger Moore (1973 – 1985): Con siete películas en su haber, desde “Vive y deja morir” hasta “Panorama para matar”, aportó un tono más sofisticado, irónico y ligero al agente británico. Timothy Dalton (1987 – 1989): Protagonizó “Alta tensión” y “Licencia para matar”, devolviendo al personaje un enfoque más serio, crudo y fiel a las novelas originales de Ian Fleming. Pierce Brosnan (1995 – 2002): Revitalizó la saga en la década de los noventa con “GoldenEye”, equilibrando el glamour clásico con la acción moderna hasta su despedida en “Muere otro día”. Daniel Craig (2006 – 2021): Transformó al personaje en “Casino Royale”, dotándolo de una vulnerabilidad física y emocional nunca antes vista, cerrando su ciclo tras cinco películas en “Sin tiempo para morir”. Robert Pattinson (Próximamente): El encargado de inaugurar la nueva era de James Bond en la gran pantalla.

¿Cuándo se estrena la nueva película de James Bond?

Aunque todavía no se ha revelado el título oficial ni el nombre del director que estará al frente del proyecto, se espera que la producción entre en fase de rodaje a lo largo del próximo año. Esta nueva entrega buscará reinventar la franquicia desde cero, presentando una versión fresca de 007 adaptada a los nuevos tiempos, pero manteniendo intacta la esencia clásica que ha convertido a James Bond en un fenómeno cultural eterno.