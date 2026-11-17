Geoff Keighley acaba de transmitir el evento oficial de nominaciones para The Game Awards 2026, destapando los juegos que competirán por la gloria en cada una de las categorías de esta edición. Con un año repleto de lanzamientos titánicos, polémicas de última hora por fechas de estreno y auténticas obras maestras tanto en el terreno AAA como en el independiente, las cartas ya están sobre la mesa.

Nominados oficiales a Game of the Year (GOTY 2026)

Los videojuegos que competirán por alzarse con la estatuilla a Mejor Juego del Año en esta edición son:

007 First Light (IO Interactive)

(IO Interactive) Control Resonant (Remedy Entertainment)

(Remedy Entertainment) Grand Theft Auto VI (Rockstar Games)

(Rockstar Games) Phantom Blade Zero (S-Game)

(S-Game) Resident Evil: Requiem (Capcom)

(Capcom) The Legend of Zelda: Ocarina of Time (Nintendo)

La lista de este año destaca por combinar algunas de las entregas más ambiciosas de la generación con el retorno de nombres icónicos del medio:

Grand Theft Auto VI: El coloso de Rockstar Games encabeza las quinielas tras su impacto masivo en la industria y su despliegue técnico a gran escala.

El coloso de Rockstar Games encabeza las quinielas tras su impacto masivo en la industria y su despliegue técnico a gran escala. Resident Evil: Requiem: Capcom vuelve a colarse entre los favoritos del año consolidando el excelente momento creativo de su franquicia de terror y supervivencia.

Capcom vuelve a colarse entre los favoritos del año consolidando el excelente momento creativo de su franquicia de terror y supervivencia. Phantom Blade Zero y Control Resonant: La acción frenética de S-Game y la apuesta narrativa y sobrenatural de Remedy Entertainment representan la vanguardia en diseño de combate y dirección artística.

La acción frenética de S-Game y la apuesta narrativa y sobrenatural de Remedy Entertainment representan la vanguardia en diseño de combate y dirección artística. 007 First Light: La reinterpretación de los orígenes de James Bond a cargo de los creadores de Hitman logra un puesto en la final gracias a su enfoque en el espionaje y la acción cinematográfica.

La reinterpretación de los orígenes de James Bond a cargo de los creadores de logra un puesto en la final gracias a su enfoque en el espionaje y la acción cinematográfica. The Legend of Zelda: Ocarina of Time: El regreso del clásico de Nintendo vuelve a encender el debate entre los jugadores sobre el peso de las reimaginaciones y clásicos frente a las propiedades intelectuales nuevas dentro de la categoría principal.

¿Cómo votar y cuándo se celebra la gala de The Game Awards 2026?

Las votaciones del público ya se encuentran abiertas a través de la página web oficial de The Game Awards (thegameawards.com), donde cualquier usuario puede emitir su voto en todas las categorías. El apoyo de la comunidad representa un 10 % del veredicto final, mientras que el 90 % restante corresponde al jurado internacional compuesto por medios especializados de todo el mundo.

La ceremonia en vivo se celebrará el jueves 10 de diciembre desde el Peacock Theater de Los Ángeles, con transmisión gratuita en directo a través de YouTube, Twitch y las principales plataformas digitales.