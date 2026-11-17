La espera por Grand Theft Auto VI está a punto de terminar, pero la ansiedad por regresar a Vice City tiene a millones de jugadores buscando la manera de entrar a Leonida unas horas antes. Con el lanzamiento programado para este jueves 19 de noviembre a la medianoche en cada territorio, el clásico “truco de Nueva Zelanda” vuelve a ser la herramienta favorita de la comunidad gamer para adelantar el estreno.

Sin embargo, este método no funciona igual en todas las consolas. A continuación, te explicamos paso a paso cómo aplicar este cambio de región, a qué hora exacta se desbloquea en Latinoamérica y qué debes tener en cuenta si juegas en PlayStation 5 o Xbox Series X|S.

¿Por qué funciona el truco de Nueva Zelanda en GTA 6?

Rockstar Games ha optado por un lanzamiento escalonado por hora local para Grand Theft Auto VI. Esto significa que el juego no se libera al mismo tiempo en todo el planeta, sino que se va desbloqueando conforme el reloj marca las 00:00 horas del jueves 19 de noviembre en cada país.

Debido a su ubicación geográfica y huso horario (UTC+13), Nueva Zelanda es uno de los primeros territorios en recibir el nuevo día. Al hacerle creer a tu consola que te encuentras allí, obtienes acceso anticipado legal al título sin necesidad de esperar a la medianoche de tu propio país.

Horarios para jugar GTA 6 antes en Latinoamérica y España

Si logras aplicar el cambio de región con éxito, el juego estará disponible desde este miércoles 18 de noviembre en los siguientes horarios:

México (CDMX) y Centroamérica: 5:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

5:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre. Perú, Colombia y Ecuador: 6:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

6:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre. Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay: 8:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

8:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre. Venezuela y Bolivia: 7:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre.

7:00 a. m. del miércoles 18 de noviembre. España (Península): 12:00 p. m. (mediodía) del miércoles 18 de noviembre.

Cómo jugar GTA 6 antes en Xbox Series X|S

En las consolas de Microsoft el proceso es sumamente sencillo y no requiere crear cuentas secundarias ni volver a comprar el juego, ya que el bloqueo horario depende únicamente de la configuración del sistema.

Asegúrate de haber comprado y precargado el juego previamente en tu cuenta habitual. Enciende tu consola y entra en Configuración (el ícono del engranaje). Dirígete al apartado Sistema y selecciona Idioma y ubicación. En la opción Ubicación, busca y selecciona Nueva Zelanda. Presiona Reiniciar ahora para que la consola aplique los cambios.

Una vez reiniciada, podrás iniciar GTA 6 a partir de los horarios indicados arriba. Cuando el juego ya se haya estrenado oficialmente en tu región, puedes repetir los pasos para regresar tu consola a su país original sin perder ningún avance ni logro.

¿Se puede hacer el truco de Nueva Zelanda en PlayStation 5?

En PS5 la situación es mucho más restrictiva. Cambiar la zona horaria o el idioma desde los ajustes de la consola no funciona, ya que Sony vincula el desbloqueo del juego directamente a la región de la PlayStation Store donde se realizó la compra.

Si ya reservaste el juego en tu cuenta principal de América o Europa, tendrás que esperar a la medianoche de tu región. La única alternativa en PS5 es:

Crear una cuenta nueva de PlayStation Network estableciendo Nueva Zelanda como país de residencia.

estableciendo Nueva Zelanda como país de residencia. Comprar tarjetas de saldo de PSN en dólares neozelandeses (NZD) a través de tiendas digitales de terceros.

Adquirir y descargar Grand Theft Auto VI directamente desde esa cuenta secundaria.

¿Es seguro cambiar de región y qué pasa con el modo online?

Realizar este cambio de ubicación en Xbox es una práctica habitual dentro de la comunidad y no conlleva riesgo de baneo, siempre y cuando no utilices métodos fraudulentos para comprar juegos más baratos en tiendas extranjeras.

Eso sí, ten en cuenta que el día de lanzamiento el acceso corresponde a la campaña principal para un jugador, por lo que podrás disfrutar de la historia de Lucía y Jason sin problemas técnicos derivados del cambio horario. Además, recuerda tener listos los más de 200 GB de espacio libre y la precarga completada para evitar largas esperas cuando se abra el acceso.