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Una nueva Inquisición

“Resulta revelador que activistas LGBTIQ+ enfrenten hoy procesos penales por su participación en las Marchas del Orgullo del Cusco”.

    Lucía Santos
    Por

    Presidente de Proyecta Igualdad Perú

    icono te lo cuento
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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Imagen de la exposición: “Fiesta Popular Marica. Miradas Cruzadas entre Perú y Bolivia”. Foto: IG Memoria Diversa Perú
    Imagen de la exposición: “Fiesta Popular Marica. Miradas Cruzadas entre Perú y Bolivia”. Foto: IG Memoria Diversa Perú

    En las fiestas populares del sur, los cuerpos nunca han obedecido a la moral que hoy pretende vigilarlos. Las q’ewes y huaylacas, presentes en repertorios festivos y danzas altoandinas, muestran que el cruce de géneros, el exceso visual, la sátira y la inversión ritual han formado parte de la cultura viva mucho antes de que decidieran llamar “ideología” a todo aquello que desborda su estrechez. La frontera entre lo masculino y lo femenino nunca fue tan rígida como pretende esa sensibilidad contemporánea que confunde sus propios prejuicios con la tradición.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.