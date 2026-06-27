La Marcha del Orgullo LGTBI+ 2026 volverá a convertir las calles de Lima en el escenario de una de las movilizaciones más importantes del Mes del Orgullo. Miles de personas, entre integrantes de colectivos, organizaciones, activistas y ciudadanos, participarán en esta jornada que busca promover la igualdad, la inclusión y el respeto hacia la diversidad sexual y de género. Debido a la gran convocatoria, las autoridades han coordinado un operativo con medidas de seguridad, cierres temporales de vías y cambios en el transporte público. Además, ya se confirmaron el horario de concentración, la hora de inicio y las avenidas por las que avanzará la marcha. Descubre a qué hora empieza la Marcha del Orgullo LGTBI+ 2026 en Lima, cuál es el punto de concentración, qué ruta seguirá la movilización y qué recomendaciones deben tener en cuenta los asistentes.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA LA MARCHA LGTBI+ 2026 EN LIMA?

La jornada empezó a las 9:00 a. m. con la concentración de los participantes en la avenida de la Peruanidad, ubicada frente al Campo de Marte, en Jesús María. Durante las primeras horas se desarrollarán actividades culturales, presentaciones artísticas y la organización de las delegaciones antes del inicio oficial del recorrido.

La movilización principal está programada para comenzar a las 3:00 p. m., horario en el que los asistentes empezarán a desplazarse por las principales avenidas del Centro de Lima.

Marcha del Orgullo. | Foto: Fernando Sangama / @photo.gec

¿CUÁL SERÁ EL RECORRIDO DE LA MARCHA?

El trayecto autorizado recorrerá algunas de las vías más importantes de la capital. El desplazamiento seguirá este orden:

Partida desde Campo de Marte. Avenida de la Peruanidad. Avenida Garcilaso de la Vega. Avenida Nicolás de Piérola. Avenida Alfonso Ugarte. Avenida Guzmán Blanco. Retorno al Campo de Marte.

A lo largo del recorrido participarán organizaciones, colectivos, activistas y ciudadanos que respaldan la defensa de los derechos humanos y la lucha contra cualquier forma de discriminación.

¿QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS DURANTE EL EVENTO?

Para facilitar el desarrollo de la marcha, las autoridades implementarán cierres temporales y progresivos en las avenidas de la Peruanidad, Guzmán Blanco, Alfonso Ugarte y Garcilaso de la Vega. La Policía Nacional del Perú, junto con el personal de la Gerencia de Movilidad Urbana de Lima, supervisará el operativo para ordenar el tránsito y brindar seguridad tanto a los asistentes como a los conductores. Asimismo, se recomienda utilizar rutas alternas mientras duren las restricciones vehiculares, según informa Infobae.

¿CÓMO CAMBIARÁ EL SERVICIO DEL TRANSPORTE PÚBLICO?

La Autoridad de Transporte Urbano informó que algunos servicios modificarán sus recorridos mientras avance la movilización.

Metropolitano: los servicios Expreso 2, Expreso 3, Expreso 5 y Regular B serán desviados por las avenidas Lampa y Emancipación sin efectuar paradas. Además, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas de forma temporal.

los servicios Expreso 2, Expreso 3, Expreso 5 y Regular B serán desviados por las avenidas Lampa y Emancipación sin efectuar paradas. Además, las estaciones Dos de Mayo, Quilca y España permanecerán cerradas de forma temporal. Corredor Azul: los buses adaptarán su recorrido tanto hacia Barranco y Miraflores como en dirección al Rímac para evitar las zonas con restricciones.

los buses adaptarán su recorrido tanto hacia Barranco y Miraflores como en dirección al Rímac para evitar las zonas con restricciones. Corredor Morado: la ruta 404 utilizará vías alternas en ambos sentidos hasta que la circulación habitual sea restablecida.

¿QUÉ RECOMENDACIONES DEBEN SEGUIR LOS ASISTENTES?

Los organizadores aconsejan llegar con suficiente anticipación para evitar contratiempos durante el ingreso. También recomiendan llevar agua para mantenerse hidratado, aplicar protector solar y seguir las indicaciones del personal de seguridad y de los voluntarios distribuidos a lo largo del recorrido. Debido a las modificaciones en el transporte y al cierre de varias avenidas, se sugiere planificar el desplazamiento con tiempo y mantenerse atento a los avisos que emitan las autoridades durante toda la actividad.

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