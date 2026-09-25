El Comercio
·
opinion
·
colaboradores
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Los urgentes desafíos de la movilidad en Lima y Callao

“Postergar la reforma no ahorra recursos: simplemente traslada los costos al sistema de salud, a la economía, al medioambiente y directamente a los usuarios”.

    Andrea Costa Allendes
    Por

    Economista, estudiante de doctorado en University College London (UCL)

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Con las elecciones regionales y municipales acercándose, las propuestas para mejorar la calidad de vida en las ciudades toman especial relevancia. La movilidad es indispensable para acceder a oportunidades y servicios, así como para participar en la vida social, por lo que debería ocupar un lugar central en el debate urbano. Lima concentra cerca del 30% de la población nacional y enfrenta importantes desafíos de movilidad largamente postergados.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.