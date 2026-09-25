Los urgentes desafíos de la movilidad en Lima y Callao

Con las elecciones regionales y municipales acercándose, las propuestas para mejorar la calidad de vida en las ciudades toman especial relevancia. La movilidad es indispensable para acceder a oportunidades y servicios, así como para participar en la vida social, por lo que debería ocupar un lugar central en el debate urbano. Lima concentra cerca del 30% de la población nacional y enfrenta importantes desafíos de movilidad largamente postergados.

Lima es una ciudad extensa con segregación territorial y escasa planificación urbana. Las oportunidades económicas se concentran en las zonas centrales, mientras que las más periféricas han experimentado un rápido crecimiento poblacional. Esto, sumado a un sistema de transporte deficiente, provoca desplazamientos largos y desiguales. Además, los trayectos —incluidos muchos cortos, como los que se hacen caminando— se realizan en condiciones precarias. Lograr que la gente se movilice de manera eficiente, equitativa y ambientalmente sostenible es urgente.

Según la ATU, el transporte público tradicional (ómnibus, microbús/cúster y combi) concentra el 38% de los viajes, mientras que el formal (Metro, Metropolitano y corredores complementarios) apenas el 5%. La prioridad de la ciudad y sus autoridades debe ser transformar el sistema tradicional de transporte público en uno rápido, cómodo y moderno, mediante un sistema integrado conforme al Plan de Movilidad Urbana de la ATU (2025).

Para ello, las prioridades son claras: culminar la Línea 2 del Metro, iniciar las líneas 3 y 4 y avanzar en el metrocable de SMP a SJL, actualmente en estudios con financiamiento de la CAF. La ATU también ha avanzado en los carriles exclusivos para el transporte público, una dirección que debe mantenerse junto con una fiscalización efectiva.

Para transformar el sistema tradicional en uno moderno, se debe avanzar en la empresarización de los transportistas y en la racionalización del sistema de buses, que cuenta con aproximadamente 364 empresas, 462 rutas y 27.000 unidades. Una mayor organización del sector también reduciría su vulnerabilidad frente a la violencia extorsiva.

Todo lo anterior es responsabilidad de la ATU. Sin embargo, tanto la Municipalidad Metropolitana de Lima como la Municipalidad Provincial del Callao tienen representación en su directorio —tres y un miembro, respectivamente— y cumplen un rol en la coordinación y promoción de un sistema integrado de transporte, en articulación con la ATU y el MTC.

La caminata representa el 23% de los viajes y la bicicleta apenas el 0,6%. Aquí aparece el segundo desafío, cuya responsabilidad recae principalmente en las municipalidades distritales, y en la de Lima y del Callao: fortalecer la movilidad activa. Es indispensable mejorar la infraestructura peatonal y el entorno urbano —incluidos los espacios públicos—, que presentan marcadas desigualdades entre distritos. Asimismo, garantizar la seguridad de los ciclistas mediante una red adecuada de ciclovías es clave para fomentar el uso de la bicicleta.

El 17% de los viajes se realizan en automóvil particular, mientras que el taxi representa el 5%. Aquí aparece un tercer desafío, también responsabilidad de las autoridades municipales: mejorar la gestión del tránsito mediante educación vial, fiscalización y sanciones efectivas, semáforos inteligentes y un mejor ordenamiento vial. Estas medidas contribuirían a reducir la congestión tanto en el transporte público como en el privado.

No debemos olvidar que el sistema actual es caro. Según el BCR, solo la congestión representa una pérdida anual de 2,4% del PIB. Pero el costo total es mayor si se consideran las demás externalidades negativas. Postergar la reforma no ahorra recursos: simplemente traslada los costos al sistema de salud, a la economía, al medioambiente y directamente a los usuarios, quienes deben pagar múltiples pasajes por un mismo trayecto en un sistema sin integración tarifaria, a diferencia de ciudades como Bogotá y Santiago.

Ojalá que las candidaturas definan su posición respecto a estos tres componentes principales de la reforma del transporte.