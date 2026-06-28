Por Redacción EC

En el Perú, el Día Nacional del Ceviche se celebra cada 28 de junio para rendir homenaje a uno de los principales símbolos de la gastronomía nacional. Durante esta fecha se llevan a cabo una serie de festivales, ferias, concursos, degustaciones y diversas actividades culturales que promueven el consumo de este tradicional plato y ponen en valor el patrimonio culinario peruano, reconocido por su riqueza y prestigio a nivel internacional. De hecho, esta celebración también reconoce la labor de los pescadores, acuicultores y las mypes gastronómicas, quienes contribuyen a posicionar este platillo como uno de los principales símbolos. Frente a esta importante festividad, una ciudad ha sido declarada como la capital del ceviche, donde regalarán miles de estos platos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.