En el Perú, el Día Nacional del Ceviche se celebra cada 28 de junio para rendir homenaje a uno de los principales símbolos de la gastronomía nacional. Durante esta fecha se llevan a cabo una serie de festivales, ferias, concursos, degustaciones y diversas actividades culturales que promueven el consumo de este tradicional plato y ponen en valor el patrimonio culinario peruano, reconocido por su riqueza y prestigio a nivel internacional. De hecho, esta celebración también reconoce la labor de los pescadores, acuicultores y las mypes gastronómicas, quienes contribuyen a posicionar este platillo como uno de los principales símbolos. Frente a esta importante festividad, una ciudad ha sido declarada como la capital del ceviche, donde regalarán miles de estos platos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ CIUDAD HA SIDO DECLARADA COMO LA CAPITAL DEL CEVCHE ESTE 28 DE JUNIO?

En dialogo para el medio ABC Noticias Ica, compartido por Infobae, el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta Escate, anunció que este domingo 28 de junio, la ciudad de Pisco será reconocida como la capital del ceviche, en una ceremonia en la Plaza de Armas donde también se repartirán gratuitamente 30 mil platos del emblemático potaje peruano. Esta medida, respaldada por el Gobierno Regional de Ica, la Dircetur y gremios turísticos y gastronómicos, destaca a la ciudad por su pesca artesanal, su riqueza marina y su amplia oferta de restaurantes especializados en este platillo. Según Huerta, la región genera cerca de 30 mil empleos en el sector y recibió más de 1,8 millones de visitantes en el 2025. Con esta declaratoria, se busca impulsar la gastronomía, el turismo y la economía de Ica, así como también promover a Pisco como la capital del ceviche para atraer más visitantes cada año.

¿CUÁNDO ES EL “DÍA NACIONAL DE LOS PICARONES” EN EL PERÚ?

A través de la Resolución Ministerial n° 0337-2025-MIDAGRI, publicada el 8 de septiembre de 2025, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) oficializó la creación del “Día Nacional de los Picarones” que se celebrará cada tercer viernes de octubre de todos los años. Esta medida tiene como objetivo rescatar el valor de este postre típico, al mismo tiempo que refuerza la identidad culinaria del país y contribuye al desarrollo económico de los pequeños productores encargados de proveer los ingredientes fundamentales para su preparación.

Sin embargo, eso no es todo, pues, desde el Gobierno se busca promover la economía y mencionada fecha para que más personas consuman este tradicional postre peruano, así como fomentar el turismo, preservar las tradiciones culinarias y mayores oportunidades de mercado para los productores agrarios. “El Día Nacional de los Picarones es una forma de rendir homenaje a la creatividad culinaria peruana y, al mismo tiempo, reconocer el trabajo de los agricultores que proveen los insumos esenciales para este dulce tradicional”, detalló el Midagri.