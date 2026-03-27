Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades con bellas mujeres del medio y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. No obstante, en lo que parece encontrarse en otro momento de su vida, la trujillana ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo del reality con su ingreso a ‘La granja vip’, un programa de convivencia donde varios famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Esto le ha generado mucho entusiasmo a la animadora de eventos, debido a que, según ella, tiene muchas obligaciones financieras por cancelar. Frente a esta situación, López sorprendió a más de uno al revelar que sus menores hijos no se encuentran matriculados en el colegio por una fuerte deuda, pese a que ya inició el año escolar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.
Hace unos días, en el programa ‘La granja vip’, Pamela López no dudó en sincerarse con Samahara Lobatón al revelar que hasta el momento no ha matriculado a sus menores hijos debido a una gran deuda, pese a que ya inició el ciclo escolar. De acuerdo con la trujillana, el monto que debe pagar al colegio donde estudian sus menores asciende a S/ 60 000, lo que generó la reacción de la joven influencer. “Yo tengo un problema bien bravo. Debo S/60 000 en el colegio. No los matriculé porque no he pagado esa pensión. El día que yo entro acá, entré con el corazón… y no quiero enterarme porque sino rompo en llanto. No sé en qué colegio están ni nada”, contó la pareja de Paul Michael.
En la última edición de ‘La granja VIP’, Pamela López protagonizó uno de los momentos más emotivos al confesar, entre lágrimas, a Mónica Torres que necesita permanecer en el programa el mayor tiempo posible. Según la trujillana, necesita seguir ganando el dinero con el objetivo de pagar sus deudas y le permita vivir holgadamente sin preocupaciones. A pesar de que la influencer no brindó detalles ni montos exactos de sus obligaciones financieras, ella fue realista al afirmar que cree que no permanecerá por mucho tiempo en el programa, sobre todo, porque ha mantenido ciertos conflictos con sus compañeras, como Pati Lorena y Samahara Lobatón, así como su falta de experiencia en reality. “Cosas que yo debo. Soy consciente de que no sé si voy a llegar a ganar el premio. Creo que no. Pero apunto a quedarme el mayor tiempo posible para poder ahorrar y pagar muchas cosas que yo debo. Pero yo no sé sobre esto (reality). No sé quién es real o qué”, dijo López muy conmovida mientras se desahogaba con la actriz.