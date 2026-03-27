Por Redacción EC

Es bien sabido que, la vida de Pamela López ha estado marcada por denuncias de maltratos físicos y psicológicos, así como supuestas infidelidades con bellas mujeres del medio y falta de compromiso con sus hijos por parte de su aún esposo Christian Cueva. No obstante, en lo que parece encontrarse en otro momento de su vida, la trujillana ha sorprendido a sus seguidores al incursionar en el mundo del reality con su ingreso a ‘La granja vip’, un programa de convivencia donde varios famosos tendrán que enfrentarse a diversos retos extremos con la finalidad de llevarse el premio mayor al final de la temporada: S/ 100 000. Esto le ha generado mucho entusiasmo a la animadora de eventos, debido a que, según ella, tiene muchas obligaciones financieras por cancelar. Frente a esta situación, López sorprendió a más de uno al revelar que sus menores hijos no se encuentran matriculados en el colegio por una fuerte deuda, pese a que ya inició el año escolar. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.