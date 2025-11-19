La exvedette peruana Susy Díaz desató una fuerte polémica tras su participación en “Camina con la Loba”, segmento realizado en el concierto que Shakira dio en el Estadio Nacional de Lima, el pasado 15 de noviembre.

El conflicto estalló cuando los fanáticos seleccionados para acompañar a la cantante acusaron a Susy de romper el protocolo al abalanzarse sorpresivamente sobre Shakira, obligando a su equipo de seguridad a intervenir.

Así, el incidente, que se viralizó rápidamente en redes sociales, tuvo lugar en el 'backstage’ antes del inicio del show. Allí, los seguidores aguardaban con ilusión tras meses de espera para ver a su ídolo.

Susy Diaz

¿Por qué Susy Díaz fue acusada de arruinar experiencia de fanáticos en concierto de Shakira?

A través de TikTok, la usuaria, identificada en redes como @de_madres_y_desmadres, quien además se declaró fan de Shakira desde los 15 años, denunció que existía una normativa estricta que la excongresista decidió ignorar.

“Había un protocolo estricto que cumplir y apenas llegó Shakira, ni siquiera subió la gradita, y la Susy fue y se le tiró encima”, relató la usuaria.

Aunque Shakira respondió al gesto con naturalidad y correspondió el abrazo, su seguridad endureció las medidas al instante, pues modificaron el orden de las filas, relegando a la madre de Flor Polo a una segunda posición.

“La Susy iba a caminar al lado de Shakira, pero por la burrada que hizo, no caminó a su lado. Es más, casi ni camina” , expresó indignada.

Por otro lado, la seguidora, cuyo video superó las 31 mil reacciones, lamentó que el ímpetu de Díaz no solo le costara a la exvedette su lugar privilegiado, sino que perjudicara la experiencia de todo el grupo.

“¿Y cuál fue la consecuencia? [Nos perjudicó a todos] Su seguridad se puso recia, porque empezó un desorden ahí adelante y no saludó a nadie de atrás . Todos nos quedamos así. Y me dio mucha lástima porque invitaron a influencers que te apuesto que no son sus fans como nosotros” , se quejó la usuaria.

¿Qué respondió Susy Díaz?

Por su parte, Susy Díaz defendió su actuar y negó haber infringido alguna norma de acercamiento. Según declaró, su ubicación fue una decisión de los organizadores, aunque admitió desconocer el motivo exacto.

“No me dejaron ponerme al lado de Shakira. Me dijeron ‘atrás’, y yo normal, yo soy práctica” , aseguró.

Sobre el polémico abrazo, Díaz sostuvo que nadie le prohibió acercarse y que aprovechó el instante para compartir su filosofía de vida con la estrella mundial.

“La pude abrazar, me salí del grupo de las chicas, las lobas, y la abracé. Le dije: ‘Vive la vida, no dejes que la vida te viva’, como ustedes ven en el video. Nadie me dijo que no me acerque. Yo me acerqué”, concluyó.