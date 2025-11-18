Yolanda Medina fue la reciente invitada a “El valor de la verdad” y se sentó en el sillón rojo del programa para contar detalles sobre las tensiones que ha vivido con sus colegas, las relaciones tóxicas que tuvo y contar pasajes difíciles de su vida personal y artística.

La líder de Alma Bella no tuvo reparos en responder diversas preguntas sobre su vida personal y sobre las cantantes Marisol, Pamela Franco y Micheille Soifer.

Asimismo, la cantante también abordó un tema delicado como la tormentosa relación que vivió con el padre de su hija y descartó de forma contundente haber sido la tercera en discordia en la relación de George Núñez y Marisol.

Yolanda Medina responde con un "sí" que fue alcahueta de Pamela Franco.

¿Cuántas preguntas respondió Yolanda Medina?

Durante su participación en “El valor de la verdad”, la cantante Yolanda Medina respondió 18 preguntas de forma acertada y terminó su participación llevándose un premio de S/20 mil.

Cabe resaltar que, horas antes de la emisión de “El valor de la verdad”, el programa presentó un revelador avance en el que Yolanda Medina confiesa el verdadero motivo por el que participó en la entrevista con Beto Ortiz.

Yolanda Medina asegura que George Núñez, expareja de Marisol, le dijo que ya no estaba con la 'Faraona' cuando se reencontraron.

“Necesito que la gente conozca un poco más a profundidad a Yolanda Medina… Se van a contar muchas cosas, como mi llegada a la capital y cómo empezamos, incluso cómo dormíamos”, aseguró la cantante de cumbia.