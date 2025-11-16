La cantante Yolanda Medina, líder de Alma Bella, se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para contar su verdad sobre los secretos de su pasado, las historias no reveladas de del grupo y su polémica enemistad con la cantante de cumbia Marisol.

En un reciente avance del programa de Beto Ortiz, Medina reconoce que también ha vivido episodios de violencia en el pasado.

“Este domingo, Yolanda Medina se sienta en el sillón rojo. La voz emblemática de Alma Bella, por primera vez nos contará su historia, la verdad de su vida amorosa, artística y todos los suplicios que le ha tocado vivir”, señala el adelanto del programa.

Asimismo, Yolanda Medina también aprovechó su participación en “El valor de la verdad” para hablar de su polémica enemistad con Marisol, de quien fue señalada por haberse entrometido en su relación con George Núñez.

“Yo inicio una relación con él, todos nos veían de la mano, jamás me escondí, nunca, como para que ella diga: ‘Fue la amante’. Los amantes no andan tomados de la mano”, aseguró Medina en su revelación.

Yolanda Medina se sentó en el sillón rojo de "El valor de la verdad" para contar detalles secretos de su vida. (Foto: Captura de video)

De esta manera, Yolanda Medina fue confirmada como la nueva invitada de “El valor de la verdad” para el episodio que se emitirá este domingo 16 de noviembre, a partir de las 10 p.m., a través de la señal de Panamericana Televisión.