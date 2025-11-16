Yolanda Medina en ‘El valor de la verdad’ EN VIVO | Sigue su presentación en el sillón rojo
También puedes seguir la transmisión del segmento a través del canal de YouTube de ‘El valor de la verdad’. Las incidencias online puedes seguirlas en esta misma nota de El Comercio.
El programa será emitido este domingo 16 de noviembre, a las 10 de la noche, vía Panamericana TV.
La destacada voz de la agrupación Alma Bella, una de las agrupaciones femeninas de cumbia más importante del medio local, llega al sillón rojo para dar a conocer detalles de su vida personal y artística.
La cantante peruana Yolanda Medina es la nueva invitada al programa El valor de la verdad para su edición de este domingo 16 de noviembre.
Yolanda Medina posa junto a Beto Ortiz durante su presentación en 'El valor de la verdad' | Captura de video Instagram