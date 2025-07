Ante la disputa legal entre Leslie Shaw y el compositor Carlos Rincón por los derechos del tema ‘Hay niveles’, Marisol, que también interpretó la canción, se pronunció para aclarar que no es amiga de Shaw.

De ese modo, al ser entrevistada por el diario Trome, Marisol, dijo que no aprueba la decisión de Shaw por demandar a Rincón, por lo que, a pesar de tenerle aprecio, no mantiene una relación amical.

Leslie Shaw y Marisol estrenaron el tema "Hay niveles", en donde también participó Pamela López, ex de Christian Cueva

“Nosotras somos conocidas, compañeras del medio, hemos conversado una que otra cosa, yo la quiero y la respeto”, dijo.

La intérprete reconoció que le tiene aprecio a Shaw, pero dejó en claro que eso no significa estar de acuerdo con todo lo que hace o dice. “Me cae súper bien, pero que yo le tenga cariño no significa que le aplauda todo” , afirmó.

Marisol sobre Shaw y Yolanda Medina: “Puede grabar con quien quiera”

En otro momento, la cumbiambera fue consultada sobre la posible colaboración musical entre Leslie Shaw y Yolanda Medina, con quien mantiene una conocida enemistad.

“Ella puede grabar con todos los artistas. No porque dos o tres personas tengan enemistad conmigo, ella va a dejar de grabar o hacer lo que tiene que hacer. No me importa que grabe con ella. Ella es una artista y tiene que seguir produciendo”, dijo.