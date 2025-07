La exchica ‘reality’ Andrea San Martín, ahora conocida por su contenido sobre maternidad en redes sociales, anunció que se tomará un descanso temporal del mundo digital.

De ese modo, la influencer explicó que esta decisión responde a una necesidad de priorizar su bienestar emocional, avanzar en su proceso de terapia psicológica y brindar un entorno más tranquilo para sus hijas.

“Sé que no estoy subiendo el contenido usual desde hace unas semanas. Pero bueno, solo quería contarles que esto va a continuar de esta manera”, dijo San Martín en un video publicado recientemente.

La exconductora explicó que esta pausa fue una decisión tomada semanas atrás, justo después de su participación en un programa de televisión y de iniciar terapia con una psicoterapeuta.

“Es una decisión que tomé semanas atrás, después de presentarme en un programa de televisión y empezar terapias con una psicoterapeuta”, detalló.

No abandona del todo las redes

San Martín dejó en claro que no se retirará por completo de las redes sociales, pero sí reducirá significativamente su actividad en ellas mientras prioriza su salud mental y su rol como madre.

“Ojo, eso no quiere decir que nos retiramos de las redes sociales, pero mi mente necesita estar solamente en esto. Es importante para mí y para mis hijas”, puntualizó.

Reacción tras ser mencionada en “El valor de la verdad”

El anuncio de la influencer se da días después de que fuera mencionada por Bruno Agostini y Antonio Pavón en 'El valor de la verdad’.

Aunque no hizo alusión directa a las declaraciones de ambos personajes, San Martín optó por no alimentar rumores ni responder indirectamente.

“No soy ajena a la situación que ustedes me escriben por interno sobre… cosas que la gente postea en sus redes sociales", relató al principio.

Tras ello, complementó: “Que lleven o no mi nombre, yo sé que ustedes lo relacionan conmigo. Pero necesito que entiendan que, si no hay respuesta, es porque no me interesa entrar en este tipo de cosas".